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Gazze'de şehit olanların sayısı 23 bin 357'ye yükseldi
10 Ocak 2024 Çarşamba 14:44:00 - Güncelleme:10 Ocak 2024 Çarşamba 14:44:00

Gazze'de şehit olanların sayısı 23 bin 357'ye yükseldi

Kaynak: AA

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, işgalci İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının son 24 saatte 147 artarak 23 bin 357'ye, yaralı sayısının ise 59 bin 410'a yükseldiğini açıkladı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 147 artarak, 23 bin 357'ye ulaştı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 96 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 147 Filistinliyi öldürdüğü ve 243 kişiyi yaraladığı belirtildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte "14 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 357'ye, yaralananların sayısının ise 59 bin 410'a çıktığı aktarıldı.

Yaralıların bir kısmının hala enkaz altında ya da yol kenarlarında olduğu; ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ise onlara ulaşamadığı kaydedildi.

Etiketler : gazze israil saldırı
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