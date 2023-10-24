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24 Ekim 2023 Salı 14:18:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 14:18:00

Gazze'de sağlık sistemi tamamen çöktü

Kaynak: TRT Haber

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, hastanelerde sağlık sisteminin tamamen çöktüğünü duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze'deki hastanelerde sağlık sisteminin tamamen çöktüğünü açıkladı.

Açıklamada, İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 2 bin 360'ı çocuk ve 1292'si kadın olmak üzere 5 bin 791'e, yaralıların sayısının da 16 bin 297'ye yükseldiği belirtildi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da İsrail'in Gazze kentindeki Vefa Hastanesi yakınları ile Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki çarşıyı bombaladığı belirtildi.

Açıklamada, bombalanan söz konusu iki bölgede onlarca ölü ve yaralının olduğu kaydedildi.

İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı.

İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 90'ın üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi.

Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3'ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 30 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihad Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

Etiketler : gazze sağlık bakanlığı sağlık sistemi
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