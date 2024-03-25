Gazze'de ölü sayısı 32 bin 333'e yükseldi
Kaynak: AA
İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırılarında son 10 günde 843 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'de ölü sayısı 32 bin 333'e yükseldi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 171 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.
İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 107 kişinin öldüğü, 176 kişinin yaralandığı belirtildi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 32 bin 333'e, yaralı sayısının da 74 bin 694'e ulaştığı bildirildi.
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