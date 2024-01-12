VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Avrupa'ya kaçmaya hazırlanan PKK'nın sözde sorumlusu yakalandı
Gazze'de öldürülenlerin sayısı 23 bin 708'e yükseldi
NASA, Bennu asteroidine ait örneklerin bulunduğu kapsülü açmayı başardı
Başkan Erdoğan: Bizim teslim ettiğimiz belgelerle İsrail mahkum olacak
"Pazar günü Ankara merkezli büyükşehirler ve kalan illerin açıklamasını yapacağız"
Türkiye'den İngiltere'ye kaçırılan milattan önce 6. yüzyıla ait heykel yurda dönüyor
12 Ocak 2024 Cuma 15:09:00 - Güncelleme:12 Ocak 2024 Cuma 15:09:00

Gazze'de öldürülenlerin sayısı 23 bin 708'e yükseldi

Kaynak: AA

ABONE OL

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısının 23 bin 708'e yükseldiğini ve yaralı sayısının 60 bini aştığını duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 98 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 151 Filistinliyi öldürdüğü, 248 kişiyi yaraladığı belirtildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte "13 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 708'e, yaralananların sayısının ise 60 bin 5'e çıktığı kaydedildi.

Yaralıların bir kısmının hala enkaz altında ya da yol kenarlarında olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin ise onlara ulaşamadığı aktarıldı.

Etiketler : gazze israil ordu saldırı
İmajını yeniledi

İmajını yeniledi
Tatilde spor yapıyor

Tatilde spor yapıyor
"Bakımlı kadınım"

"Bakımlı kadınım"
Henry ile fotoğraf çektirmek 200 dolar

Henry ile fotoğraf çektirmek 200 dolar
‘Kopuk' heyecanı

‘Kopuk' heyecanı
Afra'dan 'Mert' tavır!

Afra'dan 'Mert' tavır!
Kendi kanatlarıyla uçacak

Kendi kanatlarıyla uçacak
Barıştılar

Barıştılar
Ebru Polat yapay zekalı klibiyle övündü: Türkiye'yi uzay çağına geçirdim

Ebru Polat yapay zekalı klibiyle övündü: Türkiye'yi uzay çağına geçirdim

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX