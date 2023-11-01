VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Borsa güne yükselişle başladı
Başkan Erdoğan, Kazakistan'a gidiyor
LGS tarihi belli oldu
Uluslararası silahlı organize suç örgütü çökertildi
Küresel piyasalar Fed sonrası pozitif seyrediyor
İzmir Token CEO'su Barış Turgut: Şehir token'ları şehirler için yeni bir değer oluşturacak
01 Kasım 2023 Çarşamba 16:36:00 - Güncelleme:01 Kasım 2023 Çarşamba 16:36:00

Gazze'de internet erişimi aşamalı olarak sağlanıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail ablukası ve bombardımanı altındaki Gazze Şeridi'nde 12 saat aradan sonra iletişim ve internet erişiminin aşamalı olarak sağlanmaya başlandığı bildirildi.

Filistin Telekomünikasyon Şirketi, İsrail saldırıları sonucu Gazze Şeridi'ndeki internet ve iletişimin tamamen kesilmesiyle ilgili bir açıklama yayımladı.

Gazze'deki internet ve iletişim erişiminin İsrail tarafından durdurulduğu hatırlatılan açıklamada, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde sabit ve mobil telefon hizmetlerinin aşamalı olarak verilmeye başlandığı belirtildi.

Filistin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı İshak Sedr, Mısır'a abluka altındaki Gazze Şeridi yakınlarındaki iletişim istasyonlarının ve dolaşımın etkinleştirilmesi çağrısında bulunmuştu.

Filistin Telekomünikasyon Şirketi, sabaha karşı Gazze Şeridi'ndeki iletişim ve internet hatlarının tamamen kesildiğini duyurmuştu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri 27 Ekim'de de tamamen kesilmişti.

Telekomünikasyon Şirketi, iki gün sonra Gazze'de iletişim ve internet hizmetinin kademeli olarak yeniden verildiğini bildirmişti.

Etiketler : GAZZE İNTERNET ERİŞİM
Arkadaş olarak seviyormuş

Arkadaş olarak seviyormuş
Gençlerin tiyatroya ilgisi var

Gençlerin tiyatroya ilgisi var
Enes Koçak: Çok çalışan her zaman kalıcı olur

Enes Koçak: Çok çalışan her zaman kalıcı olur
Jan Asya'nın ilk bayramı

Jan Asya'nın ilk bayramı
Cumhuriyet coşkusu

Cumhuriyet coşkusu
Setten ilk kare

Setten ilk kare
Aşk dolu paylaşım

Aşk dolu paylaşım
Annelik Sinem'e güç vermiş

Annelik Sinem'e güç vermiş
Cumhuriyet marşı besteledi

Cumhuriyet marşı besteledi

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX