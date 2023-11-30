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30 Kasım 2023 Perşembe 08:00:00 - Güncelleme:30 Kasım 2023 Perşembe 08:00:00

Gazze'de insanı ara uzatıldı

Kaynak: AA

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde altı gündür devam eden "insani aranın" uzatıldığını duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde altı gündür devam eden "insani aranın" uzatıldığını duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki "insani aranın" bitmesine dakikalar kala yaptığı açıklamada bu aranın uzatıldığını duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "insani aranın" kaç günlüğüne uzatıldığı bilgisine ise yer verilmedi.

Açıklamada, "Arabulucuların çabaları doğrultusunda esirlerin serbest bırakılmaya devam edilmesi ve çerçeve (mutabakatı) şartlarına uygun olarak operasyonlara ara verme (süreci) devam edecek." ifadesine yer verildi.

Öte yandan Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "insani aranın" bir gün uzatılmasına karar verildiği belirtildi.

İsrail ile Hamas arasında arabuluculuk yapan Katar da "insani aranın" uzatıldığını doğrulayan bir açıklama yaptı.

Etiketler : israil gazze hamas
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