Gazze'de gıda krizi... İşgalci İsrail ablukasında, market rafları boş kaldı
Kaynak: AA
İşgalci İsrail'in 7 Ekim'den bu yana abluka altına tutarak katliamlarını sürdürdüğü Gazze'de yaşanan gıda krizi market raflarının tamamen boşalmasına neden oldu.
İşgalci İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kalan Gazze'de halk, gıdaya erişmekte zorluk çekiyor. Gazze'nin Han Yunus kentindeki bir markette, temel gıda reyonlarının boşaldığı gözlendi.
İşgalci İsrail'in yoğun saldırılarına maruz kalan Gazze'de halk, gıdaya erişmekte zorluk çekiyor. Filistinli Hayri Abdülkerim, kendi imkanlarıyla hazırladığı yemekleri, saldırılardan kaçarak Nasirat Mülteci Kampı'na göç eden Gazzelilere dağıtıyor.
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