Gazze'de çatışmalar şiddetlendi... İşgalci askerleri sert direnişle karşılaştı
Kaynak: AA
İşgalci İsrail ordusu, son 24 saatte 13'ü abluka ve işgal altındaki Gazze Şeridi'nde olmak üzere 19 İsrail askerinin yaralandığını açıkladı.
İşgalci İsrail ordusunun internet sitesinde yer alan verilere göre, 7 Ekim'den bu yana yaralanan subay ve asker sayısı 1191'i kara harekatında olmak üzere 2 bin 649'a yükseldi.
Bu verilere göre, 46'sı ağır, 254'ü orta, 110'u da hafif yaralı toplam 410 İsrail askeri hala hastanelerde tedavi görüyor.
Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 194'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 530 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
İşgalci İsrail ordusu, sadece ailelerinin isimlerini duyurmasına izin verdiği ölen askerlerinin sayısını açıklıyor.
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