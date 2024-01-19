Gazze'de çatışmalar şiddetlendi... İşgalci askerleri sert direnişle karşılaştı

İşgalci İsrail ordusunun internet sitesinde yer alan verilere göre, 7 Ekim'den bu yana yaralanan subay ve asker sayısı 1191'i kara harekatında olmak üzere 2 bin 649'a yükseldi.

Bu verilere göre, 46'sı ağır, 254'ü orta, 110'u da hafif yaralı toplam 410 İsrail askeri hala hastanelerde tedavi görüyor.

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 194'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 530 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

İşgalci İsrail ordusu, sadece ailelerinin isimlerini duyurmasına izin verdiği ölen askerlerinin sayısını açıklıyor.