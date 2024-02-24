Gazze'de can kaybı 29 bin 606'ya yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 141 gündür aralıksız devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte gerçekleştirdiği 8 saldırıda 92 kişinin hayatını kaybettiği, 123 kişinin yaralandığı bildirildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 29 bin 606'ya, yaralananların sayısının ise 69 bin 737'ye yükseldiği aktarıldı.

"BU İNSANLIK TRAJEDİSİNE ARTIK GÖZ YUMAMAYIZ"



Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından yapılan açıklamada, "Dünya izlerken Gazze'deki insanlar büyük tehlike altında. Tarifsiz acıların görüntüleri gelmeye devam ederken kimse 'bilmiyordum' diyemez. Bu insanlık trajedisine artık göz yumamayız" ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL'E SİLAH İHRACATINI DURDURMA ÇAĞRISI



Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese ise Gazze'deki savaşı sırasında İsrail'e silah göndermeye devam eden ülkelerin işlenen muhtemel "vahşet suçlarına" suç ortağı olabileceğini ifade etti. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Albanese, "BM uzmanları olarak çoğumuz ülkelere, Gazze'de kullanılabilecek silahların İsrail'e ihracatını durdurma çağrısında bulunuyoruz. Çünkü bu silahlar Uluslararası Adalet Divanı'nın Gazze hakkındaki geçici kararını ve muhtemelen Soykırım Sözleşmesini ihlal ediyor ve vahşet suçlarında suç ortaklığı anlamına gelebilir" ifadelerini kullandı.

BM uzmanları dün yayımladıkları raporda, "Silah ihracatına karışan devlet yetkilileri, Gazze'deki her türlü savaş suçuna, insanlığa karşı suça veya soykırım eylemine yardım ve yataklık etmekten bireysel şekilde cezai olarak sorumlu olabilir" ifadelerine yer verdi.

LULA BİR KEZ DAHA "SOYKIRIM" DEDİ



Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yine İsrail'i hedef aldı. Lula bir kez daha İsrail hükümetinin Gazze'deki eylemlerinin "savaş" değil, "soykırım" olduğunu belirterek, "Ben özgür ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasından yanayım. Bu Filistin devleti İsrail devletiyle uyum içinde yaşasın. İsrail hükümetinin yaptığı şey savaş değil, soykırımdır. Çocuklar ve kadınlar öldürülüyor" ifadelerini kullandı.

FİLİSTİN BAŞBAKANI İSRAİL'İN YENİ YERLEŞİM PLANLARINI KINADI



Filistin Başbakanı Muhammad İştiyye, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yasa dışı yerleşim birimi inşa etme planlarına ilişkin açıklama yaptı. Başbakan İştiyye planını "uluslararası topluma açık bir meydan okuma" ve "bağımsız bir Filistin devleti kurulmasının önünde bir engel" olarak nitelendirdi. İştiyye, İsrail'in eylemlerinin uluslararası yasaları hiçe saydığını gösterdiğini vurguladı.