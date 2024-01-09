Gazze'de can kaybı 23 bin 210'a yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, son 24 saatte Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah'ta yer alan Aksa Şehitleri Hastanesi'ne 57 kişinin cansız bedeni ile 65 yaralı getirildiği ifade edilirken, başka bir detay paylaşılmadı.

İSRAİL GÜÇLERİ BATI ŞERİA'NIN NABLUS KENTİNDE 9 FİLİSTİNLİYİ YARALADI



Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Nablus kenti yakınındaki Asker Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.

Kamp çevresine askeri takviye yapan İsrail güçleri, bölgedeki bir evi ablukaya aldı.

İsrail askerleri baskına tepki gösteren Filistinlilere gerçek mermi ile müdahale etti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ekiplerin, Nablus kenti yakınındaki Asker Mülteci Kampı'na düzenlenen baskında gerçek mermiyle yaralanan 9 kişiye müdahale ettiği kaydedildi.

İsrail güçleri bu sabah Batı Şeria'daki Tulkerim Mülteci Kampı'nda bir evi bombalamış, şarapnel parçalarının isabet etmesi sonucu 9 Filistinli yaralanmıştı.

İSRAİL, DAHA ÖNCE "GÜVENLİ OLDUĞUNU" İDDİA ETTİĞİ HAN YUNUS'TA KARA SALDIRILARINI GENİŞLETTİ



Uluslararası toplumdan gelen ateşkes çağrılarına rağmen İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Başlarda Gazze'nin kuzeyinde saldırılarını yoğunlaştıran İsrail, burada ikamet eden Filistinlilere Han Yunus dahil güneyde yer alan ve "güvenli olduğunu" iddia ettiği bölgelere geçmeleri çağrısında bulunmuştu.

Aralık ayı başında Han Yunus'u "savaş bölgesi" ilan eden İsrail ordusu, bölgede kara saldırıları başlatmıştı.

Bu sabah yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Han Yunus'ta kara saldırılarını genişlettiği belirtildi.

23 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ



İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi hava, kara ve denizden aralıksız şekilde bombalıyor. Saldırılarda en az 10 bini çocuk, 7 bini kadın olmak üzere 23 bin 84 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

Saldırılar nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'de 1,9 milyon kişi yerinden oldu, 69 bin konut tamamen, 290 bin konut da kısmen yıkıldı.

GAZZE'NİN KUZEYİNDE İSRAİL GÜÇLERİ İLE FİLİSTİNLİ GRUPLAR ARASINDA YOĞUN ÇATIŞMALAR YAŞANDI



Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya ve Beyt Hanun beldelerinin doğusundaki bölgelerde çıkan şiddetli çatışmalar, sabah saatlerine kadar devam etti.

İsrail'e ait tanklar, Cibaliya ve Beyt Hanun beldelerinin doğusundaki bölgelere ağır top atışları yapıldı. İsrail savaş uçakları da bölgede yoğun bombardıman gerçekleştirdi. Çatışma bölgelerinden yoğun dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki geniş alanlardan sınır bölgelerine çekilmesiyle saldırılar azalmıştı. Söz konusu çatışmaların Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, bir haftadan uzun süredir ilk kez yaşandığı kaydedildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, ülkesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik işgalinde "yeni ve daha az yoğun bir aşamaya geçtiğini" belirtmişti.

İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 10 bini çocuk, 7 bini kadın olmak üzere 23 bin 84 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 180'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 514 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 340 Filistinli öldürüldü.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil ve 154 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.