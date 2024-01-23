Gazze'de BM sığınma merkezi vuruldu

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi'nin Han Yunus bölgesindeki bir UNRWA sığınma merkezinin hedef alındığını bildirdi.

AA'da yer verilen habere göre, Lazzarini, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırılarda en az 6 Filistinlinin öldürüldüğünü, çok sayıda sivilin de yaralandığını aktardı.

UNRWA çalışanlarının, hastaların ve yerinden edilmiş insanların Han

"Tüm tarafları sivillere, sağlık merkezlerine ve personellerinin yanı sıra BM tesislerine gelebilecek zararı en aza indirmeleri için uluslararası hukuk uyarınca her türlü tedbiri almaya çağırıyorum."