Gazze'de bir işgalci askeri daha öldürüldü

Gazze'de bir işgalci askeri daha öldürüldü

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 1 yedek subayının öldürüldüğünü duyurdu.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusu, Gazze'nin orta kesimlerindeki çatışmalarda 24 yaşındaki yedek binbaşı Alkana Newlander'ın öldürüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusunun yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 186'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 520 İsrail askeri ve subayı öldürüldü.