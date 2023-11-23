Gazze'de ateşkes yarın başlıyor: Katar saat verdi

Katar Dışişleri Bakanlığı, Gazze'de insani aranın yarın yerel saatle 07.00'de başlayacağını ve ilk esir grubunun saat 16.00'da serbest bırakılacağını duyurdu.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ateşkes Cuma sabahı yerel saatle sabah 7'de başlayacak" denildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

17:18 Katar Dışişleri Bakanlığı: Gazze'de İsrail ile Hamas taraflarının insani ara süreci, cuma günü yerel saatle 07.00'de başlayacak.

16:45 Filistin Kızılayı, Gazze'deki bir yetkilisinin İsrail güçleri tarafından alıkonulduğunu, bilinmeyen bir yerde tutulan yetkilinin durumuna ilişkin derin endişe duyulduğunu bildirdi.

16:01 İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi öldürdü, bir Filistinliyi de yaraladı.

15:27 Mısır, Gazze Şeridi'nde çatışmalara ara verecek insani aranın, taraflar arasındaki görüşmelerin gidişatına göre, cuma günü yürürlüğe girmesinin beklendiğini duyurdu.

15:21 Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulans, yaralı üç Gazzeli çocuğu Türkiye'ye getirmek için Mısır El Ariş Havalimanı'ndan havalandı.

14:48 İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde öldürülen 14 bin 128 Filistinlinin yüzde 74'ünün kadın ve çocuk olduğu belirtildi.

12:51 Lübnan'daki Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyinde yer alan Safed kenti yakınlarındaki askeri noktaya yönelik 48 katyuşa füzesi fırlattığı, ayrıca sınır üzerindeki 6 askeri noktaya da saldırı düzenlediği belirtildi.

12:34 İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 90 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

12:09 İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, yarın başlaması beklenen insani aranın ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının süreceğini belirtti.

11:48 Kanada Başbakanı Justin Trudeau, İsrail ve Hamas arasındaki esir takası ve çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın, kalıcı barışa yönelik önemli adımlar olduğunu belirtti.

11:13 İsrail ordusu, Lübnan'dan yapılan saldırılara karşılık verildiğini duyurdu.

10:33 İsrail güçleri, Gazze'deki Şifa Hastanesinin Müdürünü alıkoydu.

10:22 Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesinin 4 saat içinde boşaltılmasını istediğini belirtti.

09:58 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Gazze'deki duruma ve İsrail ile Hamas arasındaki esir takasına ilişkin, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan ile telefonda görüştü.

09:10 Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze Şeridi'nde çatışmalara insani ara verilmesinin uygulanmaya başlama vaktinin, gelecek saatlerde açıklanacağını belirtti.

08:16 İsrail savaş uçakları, gece boyunca kuzeyde Beyt Lahiye'den güneyde Mısır sınırında bulunan Refah kentine kadar Gazze Şeridi'nin birçok bölgesinde sivil yerleşim yerlerini bombaladı.

06:17 İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Balata Mülteci Kampı'na düzenledikleri baskında Filistinli bir genci öldürdü.

04:31 ABD Başkanı Joe Biden, İsrail ile Hamas arasında geçici insani ateşkes sağlanmasındaki rolünden dolayı Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye teşekkür etti.

03:46 Lübnan'daki Hizbullah Örgütü, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Beyt Yahun beldesinde bir eve düzenlediği saldırıda kendilerine bağlı 5 unsurun öldüğünü açıkladı.

03:34 İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben Gvir, geçici insani ateşkes sonrasında Gazze Şeridi'ne yönelik savaşın devam etmemesi durumunda hükümette yapacak bir işlerinin olmayacağını söyledi.

02:31 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas Hareketi ile yapılan esir takası anlaşmasının, İsraillileri öldürmeyle suçlanan kişileri kapsamayacağını söyledi.

02:21 İsrail, Hamas ile çatışmalara insani ara verilmesi kapsamında bugün uygulamaya girmesi yönünde beklenti oluşan esir takası sürecinin cuma gününden önce başlamayacağını açıkladı.

01:35 İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Beyt Yahun beldesinde bir eve yönelik hava saldırısında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

01:29 ABD'nin Vermont Senatörü Bernie Sanders, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında Hamas'ı hedef almak için "tüm mahalleyi bombalamasının" doğru olmadığını belirtti.

00:28 İsrail Yüksek Mahkemesi, Filistin ile yapılan esir takası anlaşmasına yönelik itirazı reddetti.

00:03 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın uygulanacağını umduklarını belirterek, "Bu, Gazze'de yaşayanların ihtiyaçlarına yönelik gıda, yakıt ve ilaç tedarikini artıracak." dedi.