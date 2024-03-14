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14 Mart 2024 Perşembe 08:12:00 - Güncelleme:14 Mart 2024 Perşembe 08:12:00

Gazze'de ateşkes ne zaman? Hamas lideri Heniyye'den net mesaj

Kaynak: AA

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Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, İsrail'in uzlaşmazlığından vazgeçmesi halinde çok aşamalı bir anlaşmaya varma fırsatının olduğunu da kaydetti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, "Saha ve müzakereler paralel iki çizgidir." ifadesini kullandı.

Heniyye yayımladığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın tutumunun söylemde değiştiğini, uygulamada ise test edildiğini belirterek, Gazze halkının maruz kaldığı soykırım ve açlık siyasetine son verilmesi için daha fazla çaba harcanması gerektiğini vurguladı.

İsrail'le yürütülen müzakerelere de değinen İsmail Heniyye, "Saha ve müzakereler paralel iki çizgidir. Hamas, müzakerelerde direnişin dehası ve büyüklüğü üzerinde yoğunlaşıyor ve Filistin halkına yönelik saldırıların durması için tüm gücüyle çabalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Heniyye ayrıca İsrail'in uzlaşmazlığından vazgeçmesi halinde çok aşamalı bir anlaşmaya varma fırsatının olduğunu da kaydetti.

Etiketler : hamas israil ateşkes
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