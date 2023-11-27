Gazze'de ateşkes 2 gün daha uzatıldı

Hamas da Telegram hesabından yaptığı açıklamada Katar ve Mısır'la, "insani ara"nın aynı şartlar altında 2 gün daha uzatılması konusunda mutabakata varıldığını doğruladı.



Hamas ile İsrail arasındaki 4 günlük "insani ara" 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) yürürlüğe girmişti.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatı kapsamında şu ana kadar Gazze Şeridi'nden biri erkek, diğerleri kadın ve çocuk 40 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden de Filistinli 117 kadın ve çocuk esir serbest bırakıldı.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

17:34 Mısır: Katar ile ortak çabalarımızla insani aranın 2 gün uzatılmasına yakınız. İki günlük uzatma 20 İsrailli rehine ve 60 Filistinli esirin bırakılmasını kapsıyor

17:17 İsrail güçlerinin, Hamas ile varılan esir takası mutabakatı süresince işgal altındaki Batı Şeria'da 260 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi

17:15 Gazze Belediyesi, "insani ara" süresince Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki belediyelere hiç yardım ulaşmadığını ve İsrail güçlerinin şehrin çeşitli bölgelerinde varlığını sürdürerek vatandaşların evlerine dönmesini engellediğini belirtti

16:59 İsrail çatışmalar sırasında Gazze'den çekilen birlikteki iki subayı görevden aldı

16:53 Gazze'de Sağlık Müdürü: Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastanelere yakıt ulaşmadı

16:31 BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze'de "insani ara" ile sonuçlanan diyaloğun sürdürülerek "tam insani ateşkese" dönüştürülmesi gerektiğini söyledi

15:13 Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verilen "insani ara"nın devam etmesi için herkesin çalıştığını söyledi.

14:14 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Hamas ile İsrail arasındaki varılan çatışmalara "insani ara" verilmesi mutabakatının uzatılması çağrısında bulundu

14:06 İsrail'de hükümetin hazırladığı yaklaşık 8 milyar dolarlık ek "savaş bütçesinde", Ultra Ortodoks nüfus ve yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerine ayırdığı fonlar, "savaş kabinesi" olarak adlandırılan "Acil Durum Hükümeti"nde çatlağa yol açtı

13:58 ABD'li milyarder Elon Musk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 7 Ekim'de saldırıya uğrayan Kfar Aza beldesini gezdi

13:16 Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, İsrail'in Hamas'ı yok etmekle güvenliği sağlayamayacağını belirterek, "Bir süre sonra yeniden nefret ve terör patlak verebilir." dedi.

12:54 İsrailli gazeteci ve yazar Gideon Levy'e göre İsrail ordusu sadece savaş zamanlarında değil, 55 yıldır işgal altındaki Filistin topraklarında her gün rutin olarak "savaş suçu" işliyor ve işgalin sona ermesinin tek yolu Tel Aviv yönetimin "bedel ödemeye" başlaması.

12:52 İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaralanarak Endonezya Hastanesi'ne kaldırılan ancak oradan da tahliye edilerek Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde bir okula yerleştirilen Filistinliler tedavi olmayı bekliyor.

12:32 İsrail ile Hamas arasında varılan çatışmalara "insani ara" verilmesi mutabakatı kapsamında Gazze Şeridi'ne dün yardım taşıyan 150 tırın girdiği belirtildi.

12:24 AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Savaşın ortasında İsrail'in daha fazla yasa dışı yerleşim inşası için yeni fon ayıracağını öğrenerek dehşete düştüm. Bu, meşru müdafaa değildir.

12:21 İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 60 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

12:13 İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi, ABD'li milyarder Elon Musk ile sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in Tel Aviv'in onayı olmadan abluka altındaki Gazze Şeridi'ne uydu interneti sağlamaması konusunda prensipte anlaştıklarını duyurdu.

12:08 Almanya Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas, Alman halkı arasında İsrail'e verilen desteğin azlığından endişe duyduğunu söyledi.

12:01 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'de BM'nin insani yardım tesislerine yönelik saldırıların "uluslararası insancıl hukukun hiçe sayıldığını" gösterdiğini söyledi.

11:11 İsrail'in Washington Büyükelçisi Herzog, Gazze'deki "insani ara"nın gün gün uzatılabileceğini söyledi

11:10 Lübnan Enformasyon Bakanı Ziyad el-Mekari, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına ilişkin "Bu bir savaş değil, bebeklerin, çocukların, gençlerin, yetişkinlerin, gazetecilerin, doktorların herkesin öldürüldüğü bir soykırım." dedi

10:30 İsrail yönetimi, varılan mutabakat kapsamında Hamas'ın bugün serbest bırakması beklenen İsrailli esirlerin listesinin ellerine ulaştığını duyurdu.

10:04 Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, ülkesinin İsrail'e koşulsuz desteğini yine teyit etti.

02:52 İsveç'in başkenti Stockholm'de, Filistin'e destek için toplanan binlerce gösterici İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulması için kalıcı ateşkes talebiyle Kraliyet Sarayı yakınlarında yürüyüş düzenledi.

02:18 İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde günlerdir alıkoyduğu 10 doktordan haber alınamıyor.

00:46 Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne, bazı ülkelerin İsrail'e sağladığı dokunulmazlığın, yavaş yavaş ortadan kalktığını, ülkesinin de bunun için çaba sarf ettiğini söyledi.

00:27 Ürdün, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nde bir kiliseye sığınan 620 kişiye insani yardım gönderdi.

00:16 Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile Hamas ile İsrail arasındaki "insani ara"yı tehdit edebilecek her türlü engelin aşılmasının önemini vurguladı.

00:15 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın serbest bırakacağı her 10 İsrailli esire karşılık, çatışmalara verilen "insani ara"nın birer gün uzatılmasını "olumlu bulduğunu" açıkladı.

00:07 ABD'nin New York kentinde bir grup, İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara verilen "insani ara"nın kalıcı olması talebiyle eylem yaptı.