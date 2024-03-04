Gazze'de açlık ve susuzluk had safhada

İsrail'in aç ve susuz bırakarak kıtlığa neden olduğu Gazze Şeridi'ndeki açlık seviyesinin çok arttığı ve havadan ulaştırılan gıda yardımlarının "faydasız" olduğu bildirildi.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail engeli nedeniyle insani yardımların ulaştırılamadığı Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve Gazze kentinde açlıktan ölen çocukların sayısının 15'e yükseldiği hatırlatılarak, 700 bin Filistinlinin de şiddetli açlık tehdidiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nde açlık seviyesinin çok arttığı ve 2,4 milyon kişinin büyük gıda sıkıntısı çektiği ifade edilerek, "Bazı ülkeler birkaç uçakla havadan yardım sağlama üzerinde çalıştı. Ancak herkesin bildiği gibi bu, Gazze halkına yardımların ulaştırılması için en iyi yol değil. Havadan ulaştırılan gıda yardımları faydasız." denildi.

Açıklamada, "kara sınırından yardımların girmesi konusuna çalışılmaması ve havadan yardım gönderilmesinin, işe yaramaz şov ve propaganda yöntemleri izlenerek, sorunun köklü çözümünden kaçılması bağlamında gerçekleştiği" savunuldu.

Açıklamada havadan yardım gönderilmesinin Gazze'deki halk için tehlikeli sonuçlar doğurmaya başladığı, bu yardımların bir kısmının Gazze'nin sınır çitlerine yakın alanlara, bir kısmının ise işgal edilen bölgelere indiği ve dolayısıyla insani yardım almak isteyen Filistinlilerin hayatını tehdit ettiği belirtildi.

GAZZE'NİN KUZEYİNDEKİ CİBALİYA MÜLTECİ KAMPI'NDA SUSUZLUK HAD SAFHADA



İsrail'in yoğun saldırı ve ablukasını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Filistinliler, bir yudum su bulabilmek için saatlerce kuyrukta bekliyor ancak çoğu zaman su alamadan elleri boş dönüyor.

Gazze'nin kuzeyindeki yaklaşık 700 bin Filistinli, insani yardım, ilaç ve yakıt girişi olmadığı için açlık ve susuzlukla mücadele ediyor.

İsrail saldırılarında zarar gördüğü ya da yakıt olmadığı için kuzeydeki çoğu su kuyusundan su çekilemiyor. Kalan birkaç su kuyusunun suyu ise insani yardımın neredeyse hiç girmediği kuzeydeki halka yetmiyor.

Kuyulardan pompalarla ya da ilkel yollarla çekilen sular tankerlere doldurularak okullara ya da barınma merkezlerindeki Filistinlilere dağıtılıyor ancak bazıları saatlerce beklese de susuz kalıyor.

İSRAİL'İN HALKI ZORLA AÇ BIRAKTIĞI GAZZE'DE FİLİSTİNLİ ÇOCUKLAR HAYATTA KALABİLMEK İÇİN ÇÜRÜK PATATES YİYOR



İsrail'in aylardır saldırılarını sürdürdüğü ve halkı zorla aç bıraktığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde hayatta kalabilen Filistinli çocuklar, yemek için çürük patates ve kabuklarını topluyor.

Tel Aviv'in kısıtlamaları nedeniyle kıtlığın yaşandığı bölgede halk, bulabildiği her şeyi besin kaynağına dönüştürmeye çalışıyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çocuklar, çöpteki çürük patatesleri ve kabuklarını toplayarak zorla yerlerinden edilen ailelerinin kaldığı sığınma merkezlerine götürüyor.

Bu trajik tablo, Gazze Şeridi sakinlerine yönelik İsrail'in yıkıcı saldırıları, zorla aç ve susuz bırakması ve yerinden etmesi sonucu maruz kalınan feci durumu somutlaştırıyor.

Filistinli çocuklar, bozuk gıdanın, gıda zehirlenmesi ve şiddetli ishal gibi hastalıklara yol açabileceğinden; sağlık açısından ne gibi ciddi etkiler yaratabileceğinden habersiz.

2 ÇOCUK DAHA AÇLIKTAN ÖLDÜ



İsrail'in yaklaşık 5 aydır saldırılarını sürdürüp yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde 2 çocuğun daha açlıktan öldüğü belirtildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ve Gazze kentinde açlıktan ölen çocukların sayısının 15'e yükseldiğini kaydetti, 6 çocuğun daha her an açlıktan ölebileceği uyarısında bulundu.

SAĞLIK SİSTEMİ TAM ANLAMIYLA YETERSİZ DURUMDA



Uluslararası kuruluşların ısrarına rağmen İsrail'in insani yardım kuruluşlarının yardım ulaştırma çabalarını engellediğini vurgulayan Kudra, "Özellikle Kemal Advan Hastanesi'nin hizmet dışı kalmasının ardından Gazze'nin kuzeyindeki sağlık sistemi tam anlamıyla yetersiz durumda." ifadesini kullandı.

UNICEF: GAZZE'DE YETERSİZ BESLENEN BEBEKLER DÜNYANIN GÖZÜ ÖNÜNDE CAN VERİYOR



Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Orta Doğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü Adele Khodr, İsrail'in ablukası altındaki Gazze'de yeterli beslenemeyen bebeklerin ölümlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, yetersiz beslenmenin Gazze Şeridi'ni kırıp geçirdiği ve korkulan çocuk ölümlerinin yaşandığına işaret edilerek, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'nde son günlerde en az 10 çocuğun yetersiz beslenme ve dehidrasyon (sıvı kaybı) nedeniyle hayatını kaybettiği vurgulandı.

Açıklamada, besleyici gıda, temiz su, sağlık hizmetleri konusunda yaygın eksikliğin yanı sıra insani yardımlara erişimin engellenmesinin, özellikle kuzey kesimi olmak üzere bebekler, çocuklar ve anneleri etkilediğinin altı çizilerek, insanların aç, bitkin ve travma halinde olduğu vurgulandı.

UNICEF ve Dünya Gıda Programı'nın (WFP) Gazze'nin kuzeyinde ocak ayında yaptığı yetersiz beslenme taramasına göre, 2 yaşın altındaki çocuklardan yüzde 16'sının, güneydeki Refah kentinde ise yüzde 5'inin şiddetli yetersiz beslendiğinin ortaya çıktığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, "Gazze'de yetersiz beslenen bebekler dünyanın gözü önünde yavaş yavaş can veriyor. Daha binlerce bebek ve çocuğun hayatı, şu an alınacak acil önlemlere bağlı." ifadeleri kullanıldı.

İSRAİL ORDUSU, 2 GÜN İÇİNDE GAZZE'DE İNSANİ YARDIM ALMAYA ÇALIŞAN 127 FİLİSTİNLİYİ ÖLDÜRDÜ



Uluslararası Adalet Divanının (UAD) 26 Ocak'ta İsrail'e karşı hükmettiği ihtiyati tedbir kararları arasında "Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanmasının" yer almasına rağmen İsrail güçleri sadece 2 gün içinde insani yardım almaya çalışan sivilleri hedef aldığı saldırılarda 127'den fazla Filistinliyi öldürdü, 760'ı aşkın Filistinliyi yaraladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde yaşayan 2,3 milyon Filistinliden yaklaşık 2 milyonu yerinden edilirken, özellikle Gazze kenti ile kuzey bölgesinde yaşayanlar ciddi gıda, su, ilaç ve yakıt kıtlığı nedeniyle çocukların hayatına mâl olan bir açlığın pençesinde.