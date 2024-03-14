VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İşgalci İsrail yardım tırlarına izin vermedi
Rusya'dan ABD'nin yaptırımlarına misilleme
Hindistan'da çiftçiler hükümet politikalarını protesto etti
Almanya havalimanlarını grev vurdu
İŞKUR'dan istihdam hamlesi... Kadın işçi çalıştırana 25 bin lira destek
Batı Şeria'da 20 Filistinli gözaltında
14 Mart 2024 Perşembe 12:50:00 - Güncelleme:14 Mart 2024 Perşembe 12:50:00

Gazze'de 31 bin 341 Filistinli katledildi

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail'in 160 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 31 bin 341'e yükseldi.

İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 69 artarak 31 bin 341'e çıktı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 160 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 69 Filistinliyi daha öldürdüğü kaydedilen açıklamada, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 341'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada, son saldırılarda İsrail güçlerinin 110 Filistinliyi daha yaraladığı ve Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 73 bin 134'e ulaştığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını kaydetti.

Etiketler : israil gazze filistin
44 yaşında baş manken Tülin Şahin

44 yaşında baş manken Tülin Şahin
İkizlere sürpriz kutlama

İkizlere sürpriz kutlama
Yapımcılar kitabın peşinde

Yapımcılar kitabın peşinde
Mert Demir'den sürprizlerle dolu konser

Mert Demir'den sürprizlerle dolu konser
Taş Kağıt Makas nefes kesiyor!

Taş Kağıt Makas nefes kesiyor!
Ceren İpar'a destek oldular

Ceren İpar'a destek oldular
Dert ortağı Çağatay

Dert ortağı Çağatay
'Kadın Demek İlerlemek Demek'

'Kadın Demek İlerlemek Demek'
Estetik açıklaması dikkat çekti

Estetik açıklaması dikkat çekti

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX