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12 Mart 2024 Salı 14:51:00 - Güncelleme:12 Mart 2024 Salı 14:51:00

Gazze'de 31 bin 184 Filistinli katledildi

Kaynak: AA

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İsrail'in 158 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de can kaybı 31 bin 184'e yükseldi.

İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda can kaybı son 24 saatte 72 artarak 31 bin 184'e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 158 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 72 Filistinliyi daha öldürdüğünü kaydeden Kudra, Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 31 bin 184'e yükseldiğini aktardı.

Kudra, son saldırılarda İsrail güçlerinin 129 Filistinliyi daha yaraladığını, Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 72 bin 889'a ulaştığını bildirdi.

İsrail ordusunun öldürdüğü Filistinlilerin yüzde 72'sinin kadın ve çocuk olduğunu vurgulayan Kudra, açlık ve susuzluktan ölenlerin sayısının da 27 olduğuna dikkati çekti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, enkaz altında ve yol kenarlarında hala ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını kaydetti.

Etiketler : israil gazze filistin
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