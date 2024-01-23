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23 Ocak 2024 Salı 09:22:00 - Güncelleme:23 Ocak 2024 Salı 09:22:00

Gazze'de 21 işgalci askeri daha öldürüldü

Kaynak: AA

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İsrail ordu sözcüsü, Gazze'deki çatışmalarda 21 İsrail askerinin daha öldürüldüğünü duyurdu

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde devam eden çatışmalarda 21 askerinin daha öldürüldüğünü bildirdi.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, düzenlediği basın toplantısında Gazze'nin orta kesimlerinde İsrail sınırına yakın bir bölgede İsrail güçlerine ait bir tankın roketatarla hedef alındığını belirtti.

Hagari, bu sırada saldırının olduğu bölgede iki binada da patlama meydana geldiğini ve binaların çöktüğünü ifade etti.

İsrail güçlerinin patlamanın olduğu anda söz konusu 2 binanın içinde ve yakınında bulunduğunu aktaran Hagari, saldırıda 21 askerin öldüğünü ve şu ana kadar 10'nun isimlerinin açıklandığını kaydetti.

Hagari, söz konusu binalarda meydana gelen patlamanın İsrail güçlerince yerleştirilen patlayıcılardan kaynaklandığının tahmin edildiğini aktardı.

İsrail ordusu, henüz rakamları güncellemese de kara saldırısının başladığı 27 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askeri sayısı 221'e yükseldi.

7 Ekim'den bu yana Lübnan sınırı ve Batı Şeria'daki çatışmalarda dahil öldürülen toplam İsrail askeri sayısı da 556'ya çıktı.

Etiketler : israil asker gazze
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