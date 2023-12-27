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27 Aralık 2023 Çarşamba 15:23:00 - Güncelleme:27 Aralık 2023 Çarşamba 15:23:00

Gazze'de 21 bin 110 Filistinli katledildi... Dünyanın gözü önünde soykırım!

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 195 artarak 21 bin 110'a yükseldi, 55 bin 243 kişi yaralandı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 195 artarak 21 bin 110'a yükseldi, 55 bin 243 kişi yaralandı

Etiketler : gazze filistin israil
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