27 Aralık 2023 Çarşamba 15:23:00 - Güncelleme:27 Aralık 2023 Çarşamba 15:23:00
Gazze'de 21 bin 110 Filistinli katledildi... Dünyanın gözü önünde soykırım!
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 195 artarak 21 bin 110'a yükseldi, 55 bin 243 kişi yaralandı
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 195 artarak 21 bin 110'a yükseldi, 55 bin 243 kişi yaralandı
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