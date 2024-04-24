VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şırnak Valiliği'nden özel güvenlik bölgesi kararı
Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu
Zeki Yiğit Danıştay Başkanlığı'na yeniden seçildi
Gazze sokakları moloz yığınına döndü!
Gazze'de 201 günde 34 bin 262 Filistinli katledildi
Türkiye'den 1915 olaylarına ilişkin açıklama
24 Nisan 2024 Çarşamba 14:21:00 - Güncelleme:24 Nisan 2024 Çarşamba 14:21:00

Gazze'de 201 günde 34 bin 262 Filistinli katledildi

Kaynak: AA

ABONE OL

İsrail ordusunun 201 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı son 24 saatte 79 artarak 34 bin 262'ye yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 201 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 79 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği, 86 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 34 bin 262'ye, yaralı sayısının da 77 bin 229'a yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail askerlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

Etiketler : gazze israil filistin
Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok

Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok
Elif Karlı eşi için söyledi

Elif Karlı eşi için söyledi
Berdan Mardini'ye sevgili desteği

Berdan Mardini'ye sevgili desteği
Deniz Uğur'a canlı yayında eşi Erdinç Gülener'den sürpriz

Deniz Uğur'a canlı yayında eşi Erdinç Gülener'den sürpriz
Barış Arduç marka yüzü oldu

Barış Arduç marka yüzü oldu
Ege, Best Of albümü hazırlığında

Ege, Best Of albümü hazırlığında
Wilma Elles genç kalma sırrını açıkladı

Wilma Elles genç kalma sırrını açıkladı
Nilgün Belgün gösterisini bağışladı

Nilgün Belgün gösterisini bağışladı
Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX