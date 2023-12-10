Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 13 İsrail askeri öldürüldü

Kassam Tugayları yaptığı yazılı açıklamada, "Kassam mücahitleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Faluca bölgesinde sıfır mesafeden 13 Siyonist askeri öldürdü." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde düzenlenen bir başka operasyonda, Cibaliya kampının batısındaki binanın içinde saklanan bir İsrail özel kuvvetinin antipersonel roketiyle hedef alındığı belirtildi.

Cibaliya Mülteci Kampı'nda bir binanın içinde saklanan İsrail özel kuvvetinin antipersonel roketiyle hedef alındığı ve askerlerin bazılarının öldüğü, bazılarının da yaralandığı belirtildi.

İsrail özel piyade gücünün Cibaliya'da antipersonel roketle vurulduğu, Tel ez-Zater bölgesinde İsrail'e ait bir tankın, yine Cibaliya'da iki askeri aracın Yasin-105 roketiyle hedef alındığı kaydedildi.

Cibaliya'nın batısında 6 askeri araç ve 2 askeri buldozerin tanksavar füzeleriyle, bir İsrail özel piyade kuvvetinin ise antipersonel roketiyle hedef alındığı aktarıldı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Tel ez-Zater bölgesinde, İsrail'e ait D9 buldozerinin Yasin-105 roketiyle doğrudan hedef alınarak vurulduğu belirtildi.