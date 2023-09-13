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13 Eylül 2023 Çarşamba 14:48:00 - Güncelleme:13 Eylül 2023 Çarşamba 14:48:00

Gazze Şeridi'nde şiddetli yağış nedeniyle bazı evler ve yollar su altında kaldı

Kaynak: AA

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İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde gece birkaç saat aralıksız süren şiddetli yağış su baskınlarına yol açtı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre aşırı yağış nedeniyle Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde bazı evler ve yollar su altında kaldı.

Gazze'deki Filistin Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ekiplerin geceden bu yana etkili olan yağmur nedeniyle su basan evlerde kurtarma çalışması, kırılan ağaç dallarının kontrolü gibi bir dizi faaliyet yürüttüğünü belirtti.

Daniel Fırtınası hafif şekilde etkili

Uzmanlar Libya'yı vuran, ardından Mısır'da etkili olan Daniel Fırtınası'nın Filistin topraklarında hafif şekilde etkili olmaya başladığını belirtiyor.

Meteorolog Kusay el-Halayika, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistin'de hava sıcaklığının düştüğü ve yağışların başladığı istikrarsız bir hava durumunun hakim olduğunu kaydetti.

Filistin Meteoroloji Müdürlüğü de bölge genelindeki istikrarsız hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı.

Orta Akdeniz'i etkileyen ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran Daniel Fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti sel felaketinde 6 bin kişinin öldüğünü, binlerce kişinin de kayıp olduğunu açıklamıştı.

Etiketler : Gazze Şeridi İsrail su baskını
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