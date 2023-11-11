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11 Kasım 2023 Cumartesi 13:15:00 - Güncelleme:11 Kasım 2023 Cumartesi 13:15:00

Gazze Şeridi'nde en temel hakları eğitimden yoksun çocuklar yaşam mücadelesi veriyor

Kaynak: AA

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İsrail'in ablukayı sıkılaştırarak aralıksız şekilde bombaladığı Gazze Şeridi'nde Filistinli çocuklar, öğrenci oldukları okullarda sığınmacıya dönüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA), İsrail'in hava saldırılarında evleri yıkılan Filistinliler için kapılarını açtığı okullar, savaşın derinden hissedildiği Gazze Şeridi'nde barınma merkezleri olarak kullanılıyor.

UNRWA'dan yapılan açıklamaya göre, Gazze'de halihazırda kuruma bağlı yaklaşık 150 binada, 700 bin kişi yaşıyor.

Üzerlerindeki yırtık ve kirli elbiselerinden başka bir şeyi olmayan Filistinli çocuklar, eğitim almaları ve öğretmenlerini dinlemeleri gereken bu okullarda, su ve yemek bulma telaşıyla hayatta kalmaya çalışıyor.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde UNRWA'ya bağlı bir okulda savaş şartlarında yaşamaya çalışan 12 yaşındaki Luey Kasım, eğitimini sürdürmesi gereken okul çağı Filistinli çocuklardan sadece biri.

Kasım, okul ve eğitim hakkının çok uzağında, savaş şartlarında yiyecek içecek bulmak için ailesine yardım etmeye ve elindeki plastik şişeye su doldurmaya çalışıyor.

"ÇOCUKLAR SİSTEMATİK CİNAYETLERE MARUZ KALIYOR"

El-Mizan İnsan Hakları Merkezi saha araştırma birimi koordinatörü Yamen el-Medhun, "Çocuklar okulda bulunması gereken saatlerde gerçekten okullardalar; ancak eğitim için değil barınma için." dedi.

Çocukların Gazze'nin diğer bölgelerinde olduğu gibi BM okullarında da güvende olmadığını belirten Medhun, eğitim, oyun, tedavi, güvenli yer haklarından mahrum olduklarını söyledi.

"Çocuk hakları konusunda uzmanlaşmış Birleşmiş Milletler kurumlarının İsrail baskınlarında öldürülenlerin yüzde 70'inin çocuk ve kadın olduğunu belgeleyen duyurularına göre, çocuklar sistematik cinayetlere maruz kalıyor." diyen Medhun, çocukların abluka ve savaştan en çok etkilenen kesim olduğuna dikkati çekti.

Sığınma merkezlerindeki kötü yaşam koşulları ve hastalıkların yayılmasının çocuklarının hayatını doğrudan tehdit ettiğini kaydeden Medhun, İsrail'in çocuklara karşı işlediği suçlarla uluslararası hukuku hiçe saydığını vurguladı.

Medhun, başta çocuklar için sınır kapılarının açılması ve insani yardımların ulaştırılması çağrısında bulundu.

Etiketler : israil gazze saldırı birleşmiş milletler çocuk
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