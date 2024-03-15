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Gazze kıyısına yapılacak limanın inşası uzaydan görüntüledi
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15 Mart 2024 Cuma 00:01:00 - Güncelleme:15 Mart 2024 Cuma 00:01:00

Gazze kıyısına yapılacak limanın inşası uzaydan görüntüledi

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Deniz yoluyla yardım ulaştırılması için ABD'nin İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin kıyısına inşa etmeye başladığı limana yönelik çalışmalar uzaydan görüntülendi.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne deniz yoluyla yardım ulaştırılması için çalışmalar sürüyor.

ABD'li uydu şirketi Maxar, ABD'nin Gazze Şeridi'nin kıyısına inşa etmeye başladığı limana yönelik çalışmalar uzaydan görüntüledi.

Maxar, uzaydan çekilen fotoğrafların 11-12-13 Mart tarihlerinde çekildiğini belirterek, Al Rashid Karayolu üzerinde yer alan yeni limanın inşaatına 10 Mart'ta başlandığı ve şu anda kıyı şeridinden denize doğru yaklaşık 50 metre uzandığı ifade edildi.

ABD Donanması'na ait dört gemi, 12 Mart'ta ABD'nin Virginia eyaletinden Gazze Şeridi'nin kıyısına inşa edilecek liman için yola çıkmıştı.

Etiketler : Gazze israil Filistin - İsrail Çatışması
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