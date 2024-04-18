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18 Nisan 2024 Perşembe 22:02:00 - Güncelleme:18 Nisan 2024 Perşembe 22:02:00

Gazze kasabı kararını verdi! Yeni katliam tarihini duyurdu

Kaynak: AA

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Soykırımcı İsrail'in bebek katili Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Refah kentine girmek için tarih belirlediği öğrenildi.

Başbakanlığa bağlı Ulusal Kamu Diplomasisi Direktörlüğü Sözcüsü Raquela Karamson, zoom üzerinden basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"Refah konusunda Netanyahu bir tarih belirledi ve Refah'a gireceğiz." diyen Karamson, söz konusu tarihle ilgili bilgi paylaşmadı.

Karamson, Gazze'de tam bir zafer kazanmanın yolunun Refah'a girmekten geçtiğini dile getirdi.

İsrail'in hedefinin "Hamas'ın, İsrail vatandaşları için tehdit oluşturmayacağından emin olmak" olduğunu savunan Karamson, bu hedefe ulaşmada ABD'nin vereceği her türlü desteği takdir ettiklerini belirtti.

İsrail'in, Refah'a kara saldırısına yönelik uluslararası itirazların azaltılması karşılığında İran'ın misillemesine yanıtını iptal etmeye hazır olup olmadığı yönündeki soruyu da cevaplandıran Karamson, "Hiçbir ülke, vatandaşlarına 300'den fazla füze atılmasına tolerans göstermez. Bu nedenle karşılığın ne zaman ve nasıl verileceği Başbakanın vereceği karara bağlıdır." dedi.

Katar merkezli Al-Araby Al-Jadeed'in Mısırlı yetkililere dayandırdığı haberde, ABD'nin, İran'a kapsamlı bir saldırıya girişmemesi karşılığında İsrail'in, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı "Refah'a saldırı planını kabul ettiği" öne sürülmüştü.

İSRAİL'İN REFAH'A OLASI KARA SALDIRISI

Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca kez yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti.

Buna karşın, İsrail devlet televizyonu KAN'ın 14 Nisan tarihli haberinde ise Netanyahu'nun, tarihinin belli olduğunu açıkladığı Refah'a saldırı planının "ertelendiği" iddiasına yer verilmişti.

Ayrıca, İsrail'in, kara işgali öncesinde bölgeye sığınanları çıkarmak için iki hafta içerisinde Refah yakınlarında 10 bin çadır kurmayı planladığı öne sürülmüştü.

30 bin ek çadırın da satın alma aşamasında olduğu, bunların da aynı bölgeye daha sonra kurulacağı kaydedilmişti.

Etiketler : İsrail Refah Netanyahu saldırı Filistin
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