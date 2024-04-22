Gazze: İsrail'in Refah'a saldırısı sağlık sistemini tamamen çökertir
Kaynak: AA
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Refah'a karadan düzenleyeceği olası saldırının sağlık sisteminin tümüyle çökmesi anlamına geleceğini belirtti.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Refah'a girme tehdidini gerçekleştirmesi durumunda yaşanabileceklere ilişkin uyarıda bulunuldu.
Açıklamada, Refah'ın işgalinin, Gazze'de sağlık sisteminin çalışır vaziyetteki küçük bir kısmının da çökmesine ve binlerce sivilin ölüm riskiyle karşı karşıya kalmasına sebep olacağının altı çizildi.
İSRAİL'İN REFAH'A OLASI KARA SALDIRISI
Uluslararası uyarılara rağmen, Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca kez yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti.
Buna karşın, İsrail devlet televizyonu KAN'ın 14 Nisan tarihli haberinde ise Netanyahu'nun, tarihinin belli olduğunu açıkladığı Refah'a saldırı planının "ertelendiği" iddiasına yer verilmişti.
Ayrıca, İsrail'in, kara işgali öncesinde bölgeye sığınanları çıkarmak için iki hafta içerisinde Refah yakınlarında 10 bin çadır kurmayı planladığı öne sürülmüştü.
30 bin ek çadırın da satın alma aşamasında olduğu, bunların da aynı bölgeye daha sonra kurulacağı kaydedilmişti.
- Aliyev ile Putin bir araya geldi
- Gazze: İsrail'in Refah'a saldırısı sağlık sistemini tamamen çökertir
- İngiltere düzensiz göçmenleri Ruanda'ya gönderecek
- İsrail ana muhalefet lideri Lapid, Başbakan Netanyahu'ya istifa çağrısı yaptı
- Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de 15 yaşındaki kız çocuğunu silahlı kadrosuna katmak için kaçırdı
- ABD'nin İsrail taburuna yaptırım getireceği haberleri İsrail'de tepkiyle karşılandı