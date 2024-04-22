VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Arap Birliği'ne olağanüstü toplantı çağrısı
CHP'de torpil furyası! Makamlar akrabalara dağıtıldı
Teleferik kazasında yaralanan 4 kişi taburcu oldu
Kars'ta aranan 420 kişi yakalandı
Başkan Erdoğan, Irak Türkmen Toplumu temsilcilerini kabul etti
Aliyev ile Putin bir araya geldi
22 Nisan 2024 Pazartesi 18:01:00 - Güncelleme:22 Nisan 2024 Pazartesi 18:01:00

Gazze: İsrail'in Refah'a saldırısı sağlık sistemini tamamen çökertir

Kaynak: AA

ABONE OL

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Refah'a karadan düzenleyeceği olası saldırının sağlık sisteminin tümüyle çökmesi anlamına geleceğini belirtti.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Refah'a girme tehdidini gerçekleştirmesi durumunda yaşanabileceklere ilişkin uyarıda bulunuldu.

Açıklamada, Refah'ın işgalinin, Gazze'de sağlık sisteminin çalışır vaziyetteki küçük bir kısmının da çökmesine ve binlerce sivilin ölüm riskiyle karşı karşıya kalmasına sebep olacağının altı çizildi.

İSRAİL'İN REFAH'A OLASI KARA SALDIRISI

Uluslararası uyarılara rağmen, Refah'a saldırı planını onayladığını defalarca kez yineleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 8 Nisan'da yaptığı açıklamada saldırı için tarih belirlendiğini belirtmişti.

Buna karşın, İsrail devlet televizyonu KAN'ın 14 Nisan tarihli haberinde ise Netanyahu'nun, tarihinin belli olduğunu açıkladığı Refah'a saldırı planının "ertelendiği" iddiasına yer verilmişti.

Ayrıca, İsrail'in, kara işgali öncesinde bölgeye sığınanları çıkarmak için iki hafta içerisinde Refah yakınlarında 10 bin çadır kurmayı planladığı öne sürülmüştü.

30 bin ek çadırın da satın alma aşamasında olduğu, bunların da aynı bölgeye daha sonra kurulacağı kaydedilmişti.

Etiketler : israil refah saldırı gazze filistin
Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım

Tarık Tarcan: Televizyonu bıraktım, sinemayı bırakmadım
Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı

Ozan Orhon, 52. yaşını ailece kutladı
Mahalle komedisi geliyor

Mahalle komedisi geliyor
Bir kez daha evleneceğini duyurdu

Bir kez daha evleneceğini duyurdu
Birce Akalay: Yapay zekaya gerçek güzellik öğretilmeli

Birce Akalay: Yapay zekaya gerçek güzellik öğretilmeli
Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"

Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya'nın aşkları doludizgin devam ediyor! "Londra pahalı bir tatil oldu"
Berdan Mardini'ye sevgili desteği

Berdan Mardini'ye sevgili desteği
Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek

Avrupa turnesi İngiltere'de bitecek
Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok

Çağatay Ulusoy 'Kıvanç Tatlıtuğ' iddialarına cevap verdi: Aramızda sorun yok

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX