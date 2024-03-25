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25 Mart 2024 Pazartesi 15:15:00 - Güncelleme:25 Mart 2024 Pazartesi 15:15:00

Gazze için kendini yakan ABD'li asker Bushnell anısına Pakistan'da su kuyusu açıldı

Kaynak: AA

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Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED), Pakistan Mezun ve Mensupları Derneği (PAMDER) işbirliğiyle, Gazze'deki soykırıma tepki olarak kendini yakan ABD'li asker Aaron Bushnell anısına Pakistan'da su kuyusu açtı.

USMED ve PAMDER işbirliğiyle Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan yaklaşık 600 kilometre uzaklıktaki Chowk Qureshi şehrinin Mehbub Şah köyünde Aaron Bushnell Su Kuyusu açıldı.

Kuyudan 100 aile istifade edecek.

Açılışta USMED adına açıklama yapan Ömer Önder Haberdar, "Bütün dünyanın tepkisini gösterdiği bir olaya, kendi ülkesi Amerika'da vicdanının sesini dinleyerek büyük bir eylem gerçekleştiren Aaron Bushnell anısına bir su kuyusu açtık. Buradaki insanların hayalini kuramadığı bir yaşam içerisindeyken Gazze'deki vahşete kayıtsız kalmayarak, vicdanının sesini dinleyerek kendini yakmak üzere bir eylem yapan Aaron Bushnell hatırasına hayratı buradaki insanların kullanımına sunuyoruz." dedi.

Haberdar, "Kimi kesimler, Aaron Bushnell'in bu eylemini ağır bulup eleştiri yaptı. İnsanlık için yaptığı eylem, Gazze'deki vahşete göre çok da ağır bir eylem değildi." diye konuştu.

ABD Hava Kuvvetlerinin muvazzaf üyesi Bushnell, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik yoğun bombardımanını ve ABD'nin saldırıya verdiği desteği protesto etmek için 25 Şubat'ta başkent Washington'daki İsrail Büyükelçiliği önünde kendini ateşe vermişti.

Etiketler : gazze abd asker aaron bushnell usmed su kuyusu
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