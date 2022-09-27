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27 Eylül 2022 Salı 19:57:00 - Güncelleme:27 Eylül 2022 Salı 20:30:00

Gazprom: Rusya, Ukraynalı Naftogaz'a yaptırım uygulayabilir

Kaynak: AA

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Rus enerji şirketi Gazprom, Rusya'nın, dostane olmayan yaklaşımı nedeniyle Ukrayna'nın ulusal doğal gaz şirketi Naftogaz'a yaptırım uygulayabileceğini aktardı.

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Naftogaz'ın, Uluslararası Tahkim Mahkemesi (ICC) nezdinde Rus gazının Avrupa'ya sevkiyatında Gazprom'a yönelttiği suçlamalar reddedildi.

Naftogaz'ın, Rus gazının Ukrayna üzerinden sevkiyatına yönelik yükümlülüklerini yerine getirmediğinin belirtildiği açıklamada, iki şirket arasındaki doğal gaz sevkiyat anlaşmasının İsveç yasalarına göre düzenlendiği aktarıldı.

"İSVEÇ VE İSVİÇRE DOST OLMAYAN ÜLKELER KATEGORİSİNE GİRDİ"

Anlaşmaya göre, iki şirket arasındaki anlaşmazlıkların ise İsviçre'de çözülmesi gerektiğine işaret edilen açıklamada, "Rusya'ya yönelik uyguladıkları çok sayıda yaptırım nedeniyle, İsveç ve İsviçre, Rusya'ya dost olmayan ülkeler kategorisine girdi. Önemli ölçüde değişen koşullar, Gazprom'u ilgili yerlerdeki mahkemelerde adil ve tarafsız bir şekilde yargılanma hakkından yoksun bırakıyor" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Gazprom'un, Naftogaz'ın ICC nezdindeki girişiminin dostane olmayan bir adım olarak değerlendirdiği belirtilerek "Ukraynalı şirketin haksız yaklaşımına ve anlaşmazlığı ICC nezdinde çözme girişimlerinin devam etmesi, Rusya'nın Naftogaz'a yaptırım uygulamak için tüm gerekçelere sahip olmasına neden olabilir. Bu durum, Gazprom'un yaptırım uygulananlara yönelik mali yükümlülüklerini yerine getirmesinin yasaklanması anlamına gelecektir" ifadesine yer verildi.

Naftogaz, 9 Eylül'de yaptığı açıklamada, Rus gazının sevkiyatına ilişkin gerekli ödemeleri yapmadığı gerekçesiyle ICC nezdinde Gazprom aleyhine tahkim süreci başlattığını duyurmuştu.

Gazprom, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya günlük yaklaşık 42 milyon metreküp doğal gaz gönderiyor.

Etiketler : Gazprom Ukrayna Avrupa
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