Gazprom: Moldova ile doğal gaz sözleşmesini her an feshedebiliriz

Gazprom: Moldova ile doğal gaz sözleşmesini her an feshedebiliriz

Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Moldova'ya bu ay günlük 5,7 milyon metreküp doğal gaz sevk edileceği belirtildi.

Açıklamada, Moldova'nın doğal gaz ödemeleri konusunda yükümlülüklerini yerine getirmediğine işaret edildi:

"Moldova tarafı, tedarik edilen gazın ödeme koşullarına ilişkin sözleşme hükümlerini düzenli olarak ihlal etmektedir. Aynı zamanda daha önceki yıllarda tedarik edilen gaza ilişkin borçların ödenmesi konusunda henüz bir anlaşma imzalamadılar. Bu nedenle Gazprom, mevcut sözleşmeyi dilediği zaman feshetme hakkına sahiptir."

Ocak ayında olağanüstü hal ilan edilmişti

Moldova Başbakan Yardımcısı Andrey Spınu, yaptığı açıklamada, Gazprom'un Moldova'ya günlük 8 milyon metreküp yerine 5,7 milyon metreküp doğal gaz sevk ettiğini, Moldova'nın daha fazla gaza ihtiyaç duyduğunu açıklamıştı.

Moldova'da bu yılın ocak ayında yeterli doğal gaz temin edilememesi nedeniyle olağanüstü hal ilan edilmişti.