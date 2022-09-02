02 Eylül 2022 Cuma 19:59:00 - Güncelleme:02 Eylül 2022 Cuma 20:00:00
Gazprom: Arıza onarılana kadar Avrupa'ya gaz akışı tamamen durdu
Kaynak: AP
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Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım 1 boru hattındaki arıza onarılana kadar Avrupa'ya gaz akışının tamamen durduğunu açıkladı.
Rusya, Avrupa'ya en çok gaz gönderilen hattı tamamen kesti.
Gazprom, Kuzey Akımı 1'in "gerekli tamir yapılana kadar" kapalı kalacağını açıkladı.
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