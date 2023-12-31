"İsrailliler, işgal nedeniyle bedel ödemedikçe hiçbir şey değişmez"

Gazeteci Gideon Levy: İsrailliler, işgal nedeniyle bedel ödemedikçe hiçbir şey değişmez

İngiliz aktivist ve gazeteci Owen Jones'un programına konuşan Levy, "İsraillilerin kendilerini Filistinlilerin yerine koyamadığını" vurguladı.

İsrail halkının 7 Ekim'den bu yana "daha önce görmediği kadar" farklılaştığını aktaran Levy, "Hiçbir eleştiri, direnç ve ahlaki şüphe yok." dedi.

Leyv, İsraillilerin sadece "daha fazla şiddet" istediğine dikkati çekerek, "Sadece 'Neden bu kadar yumuşak davranıyoruz?' sorusunu soruyorlar." şeklinde konuştu.

"FİLİSTİNLİLERİN NELER YAŞADIĞINI HAYAL EDİN"



Levy, İsrail halkının ciddi bir biçimde değiştiğini ve şiddet yanlısı bir noktaya geldiğini aktararak, "Kendimi hiç bu kadar yalnız hissetmemiştim." diye konuştu.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e yönelik saldırıları sonrasında birçok İsraillinin "insanlıktan çıktığını" ifade eden Levy, "Birisi aynı barbarlıkta saldırdığında, birçok İsrailli insanlıktan çıkıyorsa, Filistinlilerin yıllardır bu saldırılar karşısında neler yaşadığını hayal edin." dedi.

Levy, İsrail kamuoyunda Filistinlilerin "insanlık dışı" kabul edildiğini ve "şeytanlaştırıldığını" kaydederek, "İsrailliler, Filistinlileri o kadar insan dışı görüyor ki kendilerini Filistinlilerin yerine koyamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in saldırıları karşısında Filistinlilerin gösterdiği tepkinin anlaşılamadığına dikkati çeken Levy, "Biz hep merak ediyoruz, nasıl oluyor da bizden nefret ediyorlar? Neden canavarlaşıyorlar? Neden böyle şiddet dolular? İşte cevabı." yorumunu yaptı.

İsrail'in engeli nedeniyle 16 yıldır Gazze'ye gidemediğini belirten Levy, bölgedeki insanların halen "onurlarıyla normal bir hayat sürmek" istediğini ifade etti.

Levy, Filistinlilerin "çok hoşgörülü" olduğunu vurgulayarak, "Benim toplum kesimleriyle yaptığım görüşmeden anladığım kadarıyla, hala onurlu ve eşit bir şekilde birlikte yaşamak istiyorlar." diye konuştu.

İSRAİL MEDYASI GAZZE'Yİ GÖSTERMİYOR



"İsrail medyası, tarihinin en kara günlerini yaşıyor." diyen Levy, İsrail medyasının özgür olmakla birlikte Gazze'de olup bitenleri göstermediğini belirtti.

Levy, "Haaretz hariç tüm basın, adeta bir araya gelip karar almışçasına Gazze ile ilgili haber yapmıyor. İsrail kanalları 7 gün 24 saat savaşla ilgili yayın yapıyor. Ama Gazze'yi görmüyorsunuz, eğer görürseniz sadece oradaki askerleri görüyorsunuz." dedi.

İsrail dışındaki medyanın Gazze'de yaşananlar hakkında daha iyi bilgi verdiğini vurgulayan Levy, "Niye böyle yapıyorlar? Kimse onlara bunu yapmasını söylemedi. Tam olarak nedeni, seyircilerin bunları görmek ve okuyucuların bunları okumak istememesi." şeklinde konuştu.

Levy, Gazze'de yaşananları görmek istemeyen İsrail kamuoyunun "ahlaki bir problem" içerisinde bulunduğunu vurgulayarak, "Eğer gerçekle yüzleşmek istemiyorsanız, o halde gerçeklikten kopuksunuz." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail halkının Gazze'deki Filistinlilerin "çoğunun ölmeyi hak ettiğini" düşündüğünü aktaran Levy, "İsrailliler, Gazze'de yaşananları umursaması soru bile değil. Çünkü, bir inkar içerisindeler." dedi.

FİLİSTİNLİLERİ BATI ŞERİA VE GAZZE'DEN SÜRMEK "GİZLİ HAYAL"



İsrail'in 7 Ekim saldırıları sonrasında Gazze'den Filistinlileri "sürme planı olduğunu" düşünmediğini paylaşan Levy, "Filistinlileri hem Batı Şeria hem Gazze'den nakletmek, özellikle sağ kesimde, çok sayıda İsraillinin ve İsrailli siyasetçinin gizli hayali. Bunun normal şartlarda mümkün olmadığını biliyorlar." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'deki işgalinde Filistinlilerin topraklarından ayrılma planının "başarısızlığa uğradığını" kaydeden Levy, "Bu Filistinlilerin toprakları. Topraklarına İsrailli Yahudilerden yüz kat daha bağlılar ve çok daha az göç ediyorlar. Ve bu değişmeyecek." şeklinde konuştu.

Levy, İsrail'in Filistinlileri Gazze'den sürme planının bu kez de başarısız olacağı öngörüsünde bulunarak, "Büyük bir savaş onları yerinden edebilir, ama gidecek yerleri yok. Bu ister İsrail'in planı ya da hayali olsun başarısızlığa uğrayacak." değerlendirmesini yaptı.

Filistinlilerin yerinden edilmesi meselesinin "normalleştirildiği" ve "tehlikeli bir noktaya geldiği" uyarısında bulunan Levy, bunun artık "etnik temizlik" safhasına geldiğinin altını çizdi.

"İSRAİL, KENDİ KENDİSİNE DEĞİŞMEZ"



İsrailli gazeteci Levy, mevcut durumun düzelmesi için bir umudunun bulunmadığını dile getirerek, çözüm için uluslararası toplumu işaret etti.

Levy, "Anahtar, uluslararası toplumda. İsrail, kendi kendisine değişmez. İsrail kamuoyu şu anda giderek daha fazla sağa doğru kayıyor." diye konuştu.

"İsrailliler, işgaller nedeniyle bedel ödemediği, cezalandırılmadığı veya sorumlu tutulmadığı takdirde hiçbir şey değişmez." diyen Levy, "Değişim için tek şans, İsraillilerin işgali kendi gündelik hayatlarında hissetmeleri." değerlendirmesinde bulundu.

Levy, İsrail güçlerinin Batı Şeria'da çocuklar dahil Filistinlileri sürekli "kaçırarak alıkoyduğunu" ve 7 Ekim'den bu yana İsrail cezaevlerindeki Filistinlilerin durumunun daha kötüye gittiğini vurgulayarak, "İsrail cezaevlerindeki Filistinliler, Gazze'deki rehinelerden daha kötü durumda." şeklinde konuştu.

"Birleşmiş Milletlerin liderlik ettiği uluslararası toplum kınamaya gelince çok aktif, ama harekete geçme konusunda çok pasif." ifadelerini kullanan Levy, değişim için tek şansın "antisemitizm" şeklinde yaftalandığına dikkati çekti.

Levy, "Bu savaşla İsrail, elinde son kalan insani değerlerini yok ediyor. İsrail'de son kalan insaniyet, empati ve Filistinlilerin fedakarlığı gibi insani hasletler, savaş sayesinde gitmiş olacak." dedi.