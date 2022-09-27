Kuzey Akım 1'de doğal gaz alarmı! Resmi kaynaklardan korkutan iddia

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27 Eylül 2022 Salı 08:17:00 - Güncelleme:27 Eylül 2022 Salı 08:17:00

Gaz sızıntısı büyüyor: Kuzey Akım 1'in iki hattında basınç düştü

Kaynak: AA

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Yürütücü firma Nord Stream AG Kuzey Akım 1 doğal gaz boru hattının iki ayağında da basıncın henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğü bildirdi. Yaşanan sorun hakkında Avrupalı yetkililer, Rusya'nın enerji kaynaklarını bir silah olarak kullandığını iddia etti.

Kuzey Akım 1'in yürütücü firması Nord Stream AG'den yapılan açıklamada, iki hatta basıncın düştüğü belirtildi.

Açıklamada, basıncın düşme nedeninin araştırıldığı kaydedildi.

Nord Stream AG, bugün yaptığı bir başka açıklamada, faaliyete alınmayan ancak içerisine doğal gaz doldurulan Kuzey Akım 2'deki basıncın da düştüğünü bildirmişti.

Danimarka'nın donanma yetkilileri de ülkenin kara sularından geçen Kuzey Akım 2'de doğal gaz sızıntısının tespit edildiğini duyurmuştu.

- KUZEY AKIM 1 DOĞAL GAZ BORU HATTINDA SEVKİYATLAR TÜMÜYLE DURMUŞTU

Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden doğal gaz sevkiyatları gerekli bakımların yapılamadığı gerekçesiyle 31 Ağustos'ta tümüyle durdurulmuştu.

Rus yetkililer, Avrupa'ya yönelik doğal gaz sevkiyatındaki sorunların yaptırımlar nedeniyle yaşandığını öne sürerken Avrupalı yetkililer, Rusya'nın enerji kaynaklarını bir silah olarak kullandığını iddia ediyor.

Etiketler : Kuzey Akım 1 Avrupa Rus yetkililer
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