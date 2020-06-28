  • BIST
    114668
  • Dolar
    6,8600
  • Euro
    7,7185
  • Altın
    390,6810
İstanbul
19 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
CHP ‘terör'den vazgeçmiyor! Soruşturma açıldı
Beyaz Saray'dan açıklama: Trump'ın haberi yoktu
YKS'de 2. oturum bugün! Yasak 09.30'da başlıyor
Bu illerde oturanlar dikkat! Meteoroloji uyardı...
Türkiye'ye laf edenlerin hali perişan!
Korona muhabbetten besleniyor
Rusya parayla ABD askeri vurdurtacak
AFRICOM ve Libya hükümeti iş birliğine devam ediyor
ABD, Rus uçaklarına Alaska yakınlarında önleme yaptı
YKS kitapçığı paylaşımında bir kişi gözaltına alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Başbakanı Tatar ile görüştü
Bloomberg: Türkiye, Macron'un hayallerini suya düşürdü
ÖSYM'den TYT kitapçığından bazı kısımların sosyal medyadan paylaşılmasına ilişkin açıklama
Koronavirüs salgınında son 24 saat...
Türkiye'de son 24 saatte yaşananlar...
Pompalı tüfekli saldırıda hayatını kaybetti
Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 16 bini aştı
İzmir'de korkunç trafik kazası!
Türkeli'de ölü yunus karaya vurdu
Beşikten mezara kadar uzanan meslek aşkı
Başkentte üç gecekondu yandı
Resmen yayımlandı! Korunacak hassas alan ilan edildi
Hapishaneden toplu firar girişimi kanlı bitti
Adana'da sulama kanalında erkek çocuk cesedi bulundu
28 Haziran 2020 Pazar 07:44:00 - Güncelleme:28 Haziran 2020 Pazar 07:45:00

Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 16 bini aştı

Kaynak: AA

ABONE OL

Batı Afrika ülkesi Gana'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı 16 bin 431'e yükseldi.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede toplam 288 bin 465 Kovid-19 testi uygulandığı bildirildi.

Ülkedeki vaka sayısının son 24 saatte 597 artarak 16 bin 431'e yükseldiği belirtilen açıklamada, bu süre zarfında virüs kaynaklı ölüm yaşanmadığı ifade edildi.

Virüs nedeniyle toplam 103 kişinin hayatını kaybettiği Gana'da, iyileşen hasta sayısı 12 bin 257 olarak kayda geçti.

Gana'da başkent Akra 9 bin 164, Ashanti 3 bin 344, Western 1429 ve Central 903 kişiyle vaka sayısının en fazla görüldüğü bölgeler oldu.

Afrika genelinde ise Kovid-19 vaka sayısı 374 bini aştı, 9 bin 519 kişi hayatını kaybetti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER