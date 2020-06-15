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15 Haziran 2020 Pazartesi 07:42:00 - Güncelleme:15 Haziran 2020 Pazartesi 07:42:00

Gana'da Kovid-19 vaka sayısı 12 bine yaklaştı

Kaynak: AA

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Batı Afrika ülkesi Gana'da, Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 12 bine yaklaştı.

Gana Sağlık Hizmetlerinden yapılan açıklamada, ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının son 24 saatte 542 artarak 11 bin 964'e yükseldiği bildirildi.

Ülkede son 24 saatte 6 kişinin hayatını kaybetmesiyle can kaybının 54'e çıktığı kaydedilen açıklamada, iyileşenlerin sayısının da 4 bin 156'ya yükseldiği aktarıldı.

Öte yandan Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, ulusal televizyonda yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Kwaku Agyeman-Manu'da Kovid-19'a yakaladığını doğrulayarak, bakana acil şifalara diledi.

Ülkede Kovid-19'a karşı alınan tedbirlerin gevşetildiğini altını çizen Akuffo-Addo, yarından itibaren itibaren üniversite son sınıf öğrencilerinin sınava hazırlanması için okul açılacağını ifade etti.

Gana'da başkent Akra, Ashanti, Western ve Central ile vaka sayısının en fazla görüldüğü bölgeler oldu.

Afrika genelinde Kovid-19 vaka sayısı 243 bini aşarken 6 bin 481 kişi hayatını kaybetti.

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