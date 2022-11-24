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24 Kasım 2022 Perşembe 20:48:00 - Güncelleme:24 Kasım 2022 Perşembe 20:48:00

Gana petrolü dolar yerine altınla satın alacak

Kaynak: AA

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Batı Afrika ülkesi Gana, döviz artışının yol açtığı enflasyonun önüne geçmek için petrol ürünlerini altınla satın alacak.

Gana Devlet Başkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, yerel para birimi cedinin değer kaybına ve hayat pahalılığına yol açtığı için petrol alımında yeni bir politika üzerinde çalıştıklarını belirtti.

Petrol ithalatçılarının döviz talebinin kendilerini zora soktuğunu dile getiren Bawumia, dolar yerine altınla petrol takası yapılmasının ödemeler dengesini kökünden değiştireceğini ifade etti.

GANA KITANIN EN BÜYÜK İKİNCİ ALTIN REZEVİNE SAHİP

Bu kararın Gana'nın bağımsızlığından bu yana aldığı en önemli ekonomi politikası değişimi olduğuna dikkati çeken Bawumia, yeni politikanın 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda uygulamaya geçeceğini aktardı.

Sahraaltı Afrika'da bağımsızlığını kazanan ilk ülke olan Gana, Güney Afrika'dan sonra kıtanın en büyük ikinci altın rezervine sahip ülkesi.

Etiketler : Gana petrolü Petrol ithalatçıları enflasyon Afrika
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