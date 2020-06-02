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02 Haziran 2020 Salı 07:24:00 - Güncelleme:02 Haziran 2020 Salı 07:24:00

Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo'dan Floyd için adalet çağrısı

Kaynak: AA

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Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, "ABD'de silahsız siyahi George Floyd'un beyaz bir polis memuru tarafından öldürülmesi tüm dünyadaki siyahileri sarstı ve perişan etti." açıklamasında bulundu.

Gana Devlet Başkanı Nana Akuffo-Addo, ABD'nin Minnesota eyaletinde polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi Amerikalı George Floyd için başsağlığı mesajı yayınladı ve adalet çağrısı yaptı.

Akuffo-Addo, Twitter hesabından "Floyd için adalet" etiketiyle paylaştığı mesajında, "ABD'de silahsız siyahi George Floyd'un beyaz bir polis memuru tarafından öldürülmesi tüm dünyadaki siyahileri sarstı ve perişan etti." ifadesini kullandı.

Demokrasinin kalesi olarak görülen ABD'de bu durumun kabul edilemez olduğunu vurgulayan Akuffo-Addo, Gana halkı adına Floyd'un ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.

George Floyd'un talihsiz ve trajik ölümünün Amerika'daki nefret ve ırkçılık sorunlarıyla yüzleşilmesinde kalıcı bir değişikliğe ilham vermesini umut ettiklerini belirten Akuffo-Addo, "Bu zor zamanda ABD'deki dost ve soydaşlarımızın yanındayız." açıklamasını yaptı.

George Floyd'un ölümü

ABD'li siyahi George Floyd'un geçen hafta polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede ve dünya genelinde protestolara neden oldu.

Dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te gözaltına alınan Floyd, polis memuru Derek Chauvin'in diziyle uzun süre ensesine basması nedeniyle dakikalarca "Nefes alamıyorum" diye yalvarmış ve daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Vatandaşların cep telefonlarıyla kaydettiği görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmaları yeniden alevlenmişti.

Minneapolis'te başlayan protestolar sonucu Minnesota'da acil durum ilan edilirken, diğer şehirlere de sıçrayan gösterileri kontrol altına almaları için Ulusal Muhafızlar göreve çağrılmıştı.

Cuma günü Floyd'un ölümü nedeniyle gözaltına alınan eski polis Derek Chauvin, "üçüncü dereceden adam öldürmek" suçlamasıyla 8 Haziran'da ilk kez hakim karşısına çıkacak.

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