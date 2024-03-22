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22 Mart 2024 Cuma 21:13:00 - Güncelleme:22 Mart 2024 Cuma 21:13:00

Galler Prensesi Kate Middleton kansere yakalandı

Kaynak: AA

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Galler Prensesi Kate Middleton, yayınladığı video mesajda, kendisine kanser teşhisi konulduğunu ve kemoterapi tedavisi gördüğünü açıkladı.

İngiltere tahtının varisi Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate Middleton, kendisine kanser teşhisi konulduğunu ve önleyici kemoterapi gördüğünü açıkladı.

Galler Prensi William ve Prenses Kate Middleton'ın X hesabından paylaşılan videoda sağlık durumunu bizzat kendisi anlattı.

Galler Prensesi, ocaktaki karın ameliyatının başarılı geçtiğini ve başlangıçta durumunun kanserli olmadığının düşünüldüğünü söyledi.

Ancak ameliyattan sonra yapılan testlerde kanser olduğunun anlaşıldığını belirten Galler Prensesi, "Bu elbette büyük şok oldu, William ve ben genç ailemizin iyiliği için bunu özel olarak ele almak ve yönetmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." dedi.

Galler Prensesi, doktorların kendisine önleyici kemoterapi almasını tavsiye ettiklerini ve şu anda bu tedavinin ilk aşamalarında olduğunu ifade etti.

Tedavisine başlayabilmek için geçirdiği büyük ameliyattan sonra iyileşmesinin zaman aldığını söyleyen Prenses Kate, şu ifadeleri kullandı:

"Fakat en önemlisi, (çocukları) George, Charlotte ve Louis'e her şeyi onlara uygun şekilde açıklamak ve iyi olacağıma dair onları rahatlatmak zamanımızı aldı. Onlara da söylediğim gibi; iyiyim ve iyileşmeme yardımcı olacak şeylere odaklanarak her geçen gün zihnimde, bedenimde ve ruhumda daha da güçleniyorum."

Eşi Prens William'ın yanında olmasını "büyük rahatlık ve güvence kaynağı" olarak tanımlayan Galler Prensesi, "Birçoğunuz tarafından gösterilen sevgi, destek ve nezaket gibi bu ikimiz için de çok şey ifade ediyor." diye konuştu.

Ailesinin biraz zamana ve mahremiyete ihtiyacı olduğunu söyleyen Prenses Kate, kanserin ayrıntılarını ise açıklamadı.

PRENSES KATE OCAK AYINDAN BERİ GÖRÜLMEMİŞTİ

Ocakta karın ameliyatı olacağı ve 2 hafta hastanede kaldıktan sonra nisana kadar halkın karşısına çıkmayacağı açıklanan Prenses Kate hakkında sosyal medyada birçok spekülasyon yer almıştı.

Prensesin sağlık durumunun açıklanandan daha kötü olduğundan hayatını kaybettiğine kadar birçok söylenti paylaşılırken, İngiltere'de 10 Mart'ta kutlanan anneler günü için Prenses Kate bir fotoğraf paylaşmıştı.

Sosyal medya kullanıcıları, Kensington Sarayı'na ait hesaplardan paylaşılan fotoğrafın üzerinde oynandığına dair kanıtlar bulmuş, ardından uluslararası haber ajansları fotoğrafın yayımını durdurmuştu.

Bu gelişme, Prensesin sağlık durumuyla ilgili söylentilerin daha da artmasına sebep olmuştu.

Prenses son olarak 18 Mart'ta Windsor kentinde alışveriş yaparken amatör bir kamera tarafından görüntülenmiş ancak sosyal medya kullanıcıları görüntüdeki kişinin prenses olduğuna ikna olmamıştı.

Etiketler : Kate Middleton kanser teşhisi kemoterapi tedavisi
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