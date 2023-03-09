Gabon'da feribotun batması sonucu 2 kişi öldü, 28 kişi aranıyor
Kaynak: AA
Gabon'un başkenti Librevil açıklarında bir feribotun batması sonucu en az 2 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi kayboldu.
151 kişinin bulunduğu Royal Cost Marine şirketine ait bir feribot bilinmeyen nedenle Librevil açıklarında battı.
Feribottaki 1'i çocuk 2 kişi öldü, 28 kişi kayboldu.
Petrol ekipmanı taşıyan bir geminin personeli ve birkaç balıkçı teknesi, feribotta bulunan 121 yolcu ve mürettebatı kurtardı.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Feribotun batmasına ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.
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