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30 Ağustos 2023 Çarşamba 17:00:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2023 Çarşamba 17:00:00

Gabon'da alıkonulan Cumhurbaşkanı Ali Bongo dünyadan yardım istedi

Kaynak: AA

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Gabon Cumhurbaşkanı Bongo, "Bu insanlar beni alıkoydu. Oğlum bir yerde tutuluyor, eşim yanımda değil. Ben de konutumdayım ama neler olduğunu bilmiyorum. Dostlarımıza, dünyaya söylüyorum, bir şeyler yapın, ses çıkarın." dedi.

Gabon'da bir grup asker tarafından alıkonulan Cumhurbaşkanı Ali Bongo, evinden destekçilerine yardım mesajı gönderdi.

Askerler tarafından ev hapsinde tutulan Bongo, konutundan çektiği ve sosyal medyada paylaşılan video mesaj ile arkadaşlarına ve dünyaya "bir şeyler yapın" çağrısında bulundu.

Bongo, "Bu insanlar beni alıkoydu. Oğlum bir yerde tutuluyor, eşim yanımda değil. Ben de konutumdayım ama neler olduğunu bilmiyorum. Dostlarımıza, dünyaya söylüyorum, bir şeyler yapın, ses çıkarın. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

ASKERLER YÖNETİME EL KOYDU

Orta Afrika ülkesi Gabon'da sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu.

Kendilerine "Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" ismini veren askerler, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıkladı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmıştı. 64 yaşındaki Ali Bongo, koltuğu, ülkeyi 41 yıldan uzun süre yöneten babası Omar Bongo'dan 2009'da devralmıştı.

Ülkede oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş, seçimin ardından oy sayım işlemi devam ederken internet kısıtlanmıştı.

Muhalifler ise hükümetin uygulamalarına tepki göstermiş ve muhalefet lideri Ondo Ossa, Ali Bongo'ya karşı verdiği başkanlık mücadelesinde seçimlere hile karıştırıldığını öne sürmüştü.

Etiketler : gabon ali bongo asker
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