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G7'den İsrail'e uyarı: Refah'a saldırının yıkıcı sonuçları olur
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17 Şubat 2024 Cumartesi 21:07:00 - Güncelleme:17 Şubat 2024 Cumartesi 21:07:00

G7'den İsrail'e uyarı: Refah'a saldırının yıkıcı sonuçları olur

Kaynak: AA

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ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Japonya ve Kanada'dan oluşan G7'nin dışişleri bakanları, İsrail'i, Gazze'nin güneyinde sivillerin sığındığı Refah kentine kapsamlı kara saldırısı yapmaması konusunda uyardı.

İtalya'nın dönem başkanlığında Münih Güvenlik Konferansı kapsamında ilk toplantılarını yapan G7 dışişleri bakanlarının ortak açıklamasında, Refah kentine sığınan 1,5 milyon sivil başta olmak üzere Gazze'de felaket düzeyindeki insani krize karşı acil eylem çağrısı yapıldı ve İsrail'in kapsamlı bir Refah saldırısının siviller üzerinde "potansiyel yıkıcı sonuçları olacağı" uyarısında bulunuldu.

Gazze'ye hızlı, güvenli ve engelsiz insani yardım girişinin mutlak öncelik olduğu vurgulanan açıklamada, tüm tarafların gıda, su, tıbbi bakım, yakıt, barınak ile telekomünikasyon ve insani yardım görevlilerinin erişimi dahil sivillere engelsiz destek sağlanmasına izin vermesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada yardım konvoylarının ve insani noktaların güvenliği için etkin sistemler oluşturulması ve yardımların dağıtımı için daha fazla Birleşmiş Milletler görevlisi, aracı ve ekipmanının girişine izin verilmesi ve insani yardım giriş kanallarının önemli ölçüde artırılması istendi.

G7 dışişleri bakanları, Filistinli sivillerin Gazze'den zorla gönderilmeleri riskinden endişe duyduklarını belirtti.

Etiketler : G7 Dışişleri Bakanları İsrail Refah Kenti Uyarı Gazze Saldırısı
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