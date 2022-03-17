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17 Mart 2022 Perşembe 22:33:00 - Güncelleme:17 Mart 2022 Perşembe 22:33:00

G7 ülkelerinden Rusya'ya çağrı

Kaynak: AA

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ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkeleri dışişleri bakanları, Rusya'yı Mariupol ve diğer kuşatma altındaki Ukrayna şehirlerine derhal insani yardım sağlamaya çağırdı.

G7 ülkelerinden yapılan ortak açıklamada, "Mariupol ve diğer şehirlerin kuşatılması ve insani yardımın reddedilmesi kabul edilemez. Rusya'yı uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz. Rus yönetimi, Mariupol ve diğer kuşatma altındaki şehirlere insani yardımın ulaşmasına ve insani yardımın ulaştırılmasına derhal izin vermelidir." ifadelerine yer verildi.

Sivillere karşı ayrım gözetmeksizin silah kullanımı da dahil olmak üzere savaş suçlarından sorumlu olanlardan hesap sorulacağı vurgulanan açıklamada, devam eden tüm uluslararası soruşturma ve kanıt toplama çalışmalarının memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.

"Putin'in sebepsiz ve utanç verici savaşı nedeniyle insanlar evlerini terk ediyor"

Açıklamada, Rusya ve Belarus bir kez daha kınandı.

"Devlet Başkanı Putin'in sebepsiz ve utanç verici savaşı nedeniyle milyonlarca insan evlerini terk etmek zorunda kalıyor, altyapı, hastane, tiyatro ve okulların yıkımı devam ediyor. Rusya'nın uluslararası hukuku açıkça ihlal etmesi, Rus hükümetini uluslararası alanda zaten izole etti ve etmeye devam edecek. Rusya'yı tarafları bağlayıcı olan Geçici Tedbir Kararına uymaya çağırıyoruz."

"İNSANİ YARDIMA ACİLEN ÖNCELİK VERİLMESİ GEREKİYOR"

G7 ülkelerinin, devam eden Rus saldırıları nedeniyle Ukrayna halkının her gün artan ihtiyaçlarına yönelik insani yardımı önemli ölçüde artırma ve dağıtma sözü verdiği anımsatıldı.

"Herkesi bu çabaya katılmaya çağırıyoruz. Bu acımasız savaş, Ukrayna'nın tarım sektöründen sağlanan kaynaklara bağlı olarak birçok ülkede gıda güvenliği ve fiyatları üzerinde büyük bir etkiye sahip olacağından, Ukrayna ve ötesinde insani yardıma acilen öncelik verilmesi gerekiyor. Komşu ülkeleri, Ukraynalı mültecilere ve çatışmadan etkilenen üçüncü ülke vatandaşlarına ev sahipliği yapma konusundaki büyük dayanışma ve insanlıklarından dolayı takdir ediyoruz. Onları desteklemeye devam edeceğiz."

Etiketler : Rusya Ukrayna G7 ülkeleri
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