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21 Mayıs 2023 Pazar 09:35:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2023 Pazar 09:35:00

G7, Ukrayna'ya diplomatik ve askeri desteği sürdürecek

Kaynak: AA

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G7 liderleri, Ukrayna'ya gerektiği sürece diplomatik ve askeri destek sağlayacaklarını taahhüt etti.

Japonya'nın Hiroşima kentindeki G7 Zirvesi devam ediyor.

Japonya hükümetinden yapılan açıklamaya göre, zirve marjında Ukrayna oturumu düzenlendi. Oturuma konuk lider Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de katıldı.

G7 liderleri, Ukrayna'ya gerektiği sürece diplomatik, finansal, insani ve askeri destek sağlayacaklarını taahhüt etti.

G7 liderleri ayrıca Ukrayna'da barışı yeniden tesis etme kararlılıklarını yineledi.

Ev sahibi Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Zelenskiy'e Ukrayna'da, adil ve kalıcı barış için samimi çabalarından dolayı tebriklerini sundu.

Etiketler : g7 liderler zirvesi ukrayna japonya
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