11 Ekim 2022 Salı 18:15:00 - Güncelleme:11 Ekim 2022 Salı 18:15:00
G7 liderlerinden Rusya'ya kınama
Kaynak: AA
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G7 liderleri, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği füze saldırılarını mümkün olan en güçlü şekilde kınadıklarını duyurdu.
G7 liderleri, Ukrayna'ya gerektiği sürece mali, insani, askeri, diplomatik ve yasal desteğin devam edeceğini açıkladı.
Ayrıntılar geliyor.
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