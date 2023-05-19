G7 Liderleri Hiroşima'da Şinto tapınağını gezdi

Japonya'nın güneybatısındaki Hiroşima'da G7 Liderler Zirvesi devam ediyor.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun ev sahipliğindeki zirveye ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Kanada, İtalya ve Avrupa Birliği (AB) liderleri katılıyor.

Daha önce duyurulan program kapsamında liderler, Hiroşima Körfezi4ndeki, ülkede "tapınak adası" olarak tanınan Miyajima'ya gitti. Liderler, adada, UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan İtsukuşima Şinto Tapınağı'nı ziyaret etti.

Avluda sohbet eden liderler, tapınak görevlisinden bölgenin tarihi ve kültürel özelliklerine yönelik bilgi aldı ve kültürel "Gagaku" müziği dinletisine katıldı.

Tapınak önünde hatıra fotoğrafı çektiren liderler, ardından İwaso bölgesinde, geleneksel kaplıcanın bulunduğu Japon otelinde çalışma yemeğinde buluştu.

Orta Çağ Japon mimarisinin örneği kabul edilen "İtsukuşima Tapınağı" ile önündeki kızıl "Torii kapısı" ülkenin en önemli turistik merkezleri arasında.

Su içinde, yüzer görünüme sahip Torii kapısı, Japonya'nın ulusal sembollerinden ve Şinto inancında iki dünya arası geçiş kabul ediliyor.

Zirve 21 Mayıs'ta sona erecek.