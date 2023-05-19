VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
ABD'de borç limiti müzakereleri yeniden açmaza girdi
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Fuat Oktay: Kılıçdaroğlu'nun milliyetçiliği, mevsimlik bir tutku
Polonya'da bulunan cismin Rus yapımı bir füze olduğu açıklandı
Afyonkarahisar'da gölette boğulan liseli öğrenciler anıldı
New York gökdelenlerin ağırlığı nedeniyle her yıl 1 ila 2 milimetre çöküyor
19 Mayıs 2023 Cuma 18:52:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2023 Cuma 18:52:00

G7 Liderleri Hiroşima'da Şinto tapınağını gezdi

Kaynak: AA

ABONE OL

G7 Zirvesi için Japonya'nın Hiroşima kentinde bulunan liderler, UNESCO Dünya Mirası Listesindeki İtsukuşima Şinto Tapınağı'nı ziyaret etti.

Japonya'nın güneybatısındaki Hiroşima'da G7 Liderler Zirvesi devam ediyor.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun ev sahipliğindeki zirveye ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Kanada, İtalya ve Avrupa Birliği (AB) liderleri katılıyor.

Daha önce duyurulan program kapsamında liderler, Hiroşima Körfezi4ndeki, ülkede "tapınak adası" olarak tanınan Miyajima'ya gitti. Liderler, adada, UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan İtsukuşima Şinto Tapınağı'nı ziyaret etti.

Avluda sohbet eden liderler, tapınak görevlisinden bölgenin tarihi ve kültürel özelliklerine yönelik bilgi aldı ve kültürel "Gagaku" müziği dinletisine katıldı.

Tapınak önünde hatıra fotoğrafı çektiren liderler, ardından İwaso bölgesinde, geleneksel kaplıcanın bulunduğu Japon otelinde çalışma yemeğinde buluştu.

Orta Çağ Japon mimarisinin örneği kabul edilen "İtsukuşima Tapınağı" ile önündeki kızıl "Torii kapısı" ülkenin en önemli turistik merkezleri arasında.

Su içinde, yüzer görünüme sahip Torii kapısı, Japonya'nın ulusal sembollerinden ve Şinto inancında iki dünya arası geçiş kabul ediliyor.

Zirve 21 Mayıs'ta sona erecek.

Etiketler : Japonya G7 Zirvesi Hiroşima Şinto
'Ego'larına yenildiler

'Ego'larına yenildiler
2 milyon barajını aştı

2 milyon barajını aştı
Demet'i unutamadı

Demet'i unutamadı
İlk kez oy kullandı

İlk kez oy kullandı
Kendini şanslı görüyor

Kendini şanslı görüyor
Cannes yolcusu!

Cannes yolcusu!
Sevgiliden VIP servis

Sevgiliden VIP servis
Afra ile birlikte tatil yok

Afra ile birlikte tatil yok
Annesi oy kullanırken fenalaştı

Annesi oy kullanırken fenalaştı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX