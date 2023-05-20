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20 Mayıs 2023 Cumartesi 14:08:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2023 Cumartesi 14:08:00

G7 liderleri ekonomik baskılara karşı koordinasyon platformu oluşturacak

Kaynak: AA

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G7 liderleri, ekonomik baskılara karşı koymak için "Ekonomik Baskı Koordinasyon Platformu" çerçevesi oluşturacaklarını açıkladı.

Japonya'nın Hiroşima kentindeki G7 Liderler Zirvesi ikinci gününde devam ediyor. Liderler, "Ekonomik Direnç ve Ekonomik Güvenlik" başlıklı oturumda buluştu.

Liderler, oturum sonrası açıklama yaptı.

Açıklamada liderler, ortak caydırıcılığı geliştirmek ve ekonomik baskılara tepkileri artırmak için yeni "Ekonomik Baskı Koordinasyon Platformu" çerçevesi oluşturacaklarını açıkladı.

Yeni çerçeveye yönelik, "Erken uyarı ve hızlı bilgi paylaşımını kullanacağız, düzenli olarak birbirimize danışacağız, durumları işbirliği içinde değerlendireceğiz, koordineli tepkiler tetkik edecek, ilgili yasal sistemlerimize uygun olarak ekonomik baskıyı caydıracak ve uygun olduğunda karşı koyacağız." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada "Geliştirdiğimiz en son teknolojilerin, uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden askeri kapasitelerin geliştirilmesinde kullanılmasını önlemeye yönelik koordinasyon konusundaki ortak sorumluluğumuzu ve kararlılığımızı teyit ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Batı'nın ve diğer ticaret ortaklarının ekonomik bağımlılıklarını silah haline getiren ülkelere karşı uyarıda bulunulan açıklamada, liderler "Yaygın, şeffaf olmayan ve zararlı endüstriyel sübvansiyonlar, devlete ait işletmelerin piyasayı bozucu uygulamaları ve her türlü zorunlu teknoloji transferleri gibi bir dizi piyasa dışı politika ve uygulamanın kullanılmasına yönelik kapsamlı stratejilerle ilgili endişelerimizi dile getiriyoruz." ifadesi kullanıldı.

Tek taraflı ticari kısıtlamalara karşı koymak için gerekli tedbirlerin alınacağını kaydeden liderler, yarı iletkenler ile pil üretiminde kullanılan nadir elementler dahil, stratejik ürünlerde bağımlılıkları azaltmak için işbirliği sözü verdi. Liderler, büyüyen ve gelişen ülkelere yönelik enerji ve kalkınma yardımları sağlayacaklarını da taahhüt etti.

Etiketler : japonya g7 liderler zirvesi koordinasyon platformu ekonomi
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