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20 Mayıs 2023 Cumartesi 14:15:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2023 Cumartesi 14:15:00

G7, karbondan arındıracak ticaret politikaları ve temiz tedarik zincirleri için işbirliği yapacak

Kaynak: AA

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G7 liderleri, üye ülkelerin ekonomilerini karbondan arındıracak ticaret politikaları ve temiz tedarik zincirleri için işbirliği yapılması kararı aldı.

Japonya'nın Hiroşima kentinde G7 Liderler Zirvesi ikinci gününde sürüyor. Liderler, düzenlenen oturum sonrası "G7 Temiz Enerji Ekonomi Eylem Planı'nı" açıkladı.

Buna göre, G7 liderleri, üye ülkelerin ekonomilerini karbondan arındıran ticaret politikaları oluşturmak, dayanıklı temiz tedarik zincirlerinin gelişimini hızlandırmak için işbirliği yapılması kararı aldı.

İşbirliği çerçevesinde temiz enerji için ortak pazar geliştirilmesi ve düşük-orta gelir düzeyli ortaklar için kamu ve özel sektörlerinde iklim ve enerji güvenliği yatırımlarının seferber edilmesi hedeflenecek.

Paris Anlaşması'na olan bağlılıklarını teyit eden liderler, eylem planında "Ortak enerji ve iklim zorluklarımızın üstesinden gelmek, daha istikrarlı ve müreffeh bir gelecek sağlamak için dünyanın dört bir yanındaki ortak ülkelerle bu çalışmayı yürüteceğiz" ifadesine yer verdi.

Çin'e yönelik bağımlılığının düşürülmesini istediklerini belirten G7 ülkelerinin liderleri, "Gereksiz stratejik bağımlılıkları azaltan ve dünya etrafındaki topluluklara fayda sağlayan güvenli, esnek, makul fiyatlı ve sürdürülebilir temiz enerji tedarik zincirleri ve güçlü sanayi üsleri inşa etmenin önemini vurguluyoruz." değerlendirmesini paylaştı.

Eylem planında, "G7'nin liderleri olarak bizler, iklim krizini ele almak ve en geç 2050 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmak, küresel temiz enerji geçişini hızlandırmak için harekete geçiyoruz." ifadesi kullanıldı.

Etiketler : japonya g7 liderler zirvesi karbon ticaret tedarik
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