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19 Nisan 2024 Cuma 11:00:00 - Güncelleme:19 Nisan 2024 Cuma 11:00:00

G7 dışişleri bakanları, İran'daki patlamaları bugün görüşecek

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İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, G7 dışişleri bakanları olarak İran'ın İsfahan kentindeki patlamaları görüşeceklerini bildirdi.

Tajani, İran'ın İsfahan kentinde gece saatlerinde yaşanan patlamalara ilişkin X platformundan paylaşımda bulundu.

Capri Adası'nda çarşambadan bu yana ev sahipliği yaptığı G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın bugünkü son oturumuna işaret eden Tajani, "İsfahan'da gece vakti meydana gelen patlamaların ardından gelişmeleri takip ediyorum. Bu konuyu bu sabah Capri'de yapılacak G7 oturumunda, dışişleri bakanlarıyla konuşacağız." ifadesini kullandı.

Tajani, İran'daki İtalyan Büyükelçisi'yle de görüştüğünü aktararak, "İran'da yaşayan İtalyanlar için şu anda kritik bir sorun bulunmuyor." yorumunu yaptı.

Rainews24 kanalına yaptığı açıklamada da durumu dakika-dakika takip ettiklerini belirten Tajani, herkesi temkinli olmaya ve gerilimi tırmandırmaktan kaçınmaya çağırdı.

İRAN'IN İSFAHAN VE TEBRİZ ŞEHİRLERİNDEKİ PATLAMALAR

İran'ın İsfahan ve Tebriz şehirlerinde duyulan patlama sesleri sonrası İran medyası, seslerin hava savunma sisteminin devreye girmesi ve 3 mini insansız hava aracının (İHA) imha edilmesi nedeniyle duyulduğunu kaydetmişti.

İsrail ordusu ise İran'ın İsfahan eyaleti yakınlarında yaşanan patlamalara ilişkin yorum yapmaktan kaçınmıştı.

Etiketler : g7 dışişleri bakanları iran isfahan patlama
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