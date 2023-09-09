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09 Eylül 2023 Cumartesi 11:45:00 - Güncelleme:09 Eylül 2023 Cumartesi 11:45:00

G20 ülkeleri, Afrika Birliğine daimi üye statüsü verilmesi konusunda anlaştı

Kaynak: AA

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Hindistan Başbakanı Narendra Modi, dünyanın en büyük ekonomilerinden oluşan G20 ülkelerinin Afrika Birliğine (AfB) daimi üye statüsü verilmesi konusunda anlaştığını açıkladı.

Hindistan'ın ev sahipliğinde 18'incisi "Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla düzenlenen G20 Liderler Zirvesi, Modi'nin liderleri karşıladığı resmi törenle başladı.

Modi, başkent Yeni Delhi'de düzenlenen zirvenin açılış konuşmasında, "Afrika Birliği temsilcisini G20'nin daimi üyesi olarak yerini almaya davet ediyorum." dedi.

Ülkenin adının "India" yerine "Bharat" olarak değiştirilmesi tartışmalarının yaşandığı bir dönemde, Modi'nin ülkesinin Sanskritçe ismi "Bharat" yazan tabelanın önünde konuşması dikkati çekti.

Başbakan Modi, dünyanın en büyük ekonomilerinden oluşan G20 üyelerinin AfB'ye daimi üye statüsü verilmesi konusunda anlaştığını belirtti.

Modi, konuşmasının ardından AfB Dönem Başkanı Azali Assoumani ile el sıkıştı.

AfB'nin, Avrupa Birliğinden sonra G20'ye daimi üye olan ikinci bölgesel blok olması konusu yaygın destek görüyordu.

G20 LİDERLER ZİRVESİ

Küresel ekonomik üretimin yüzde 85'ini ve dünya ticaretinin yüzde 75'ini temsil eden, dünya nüfusunun 3'te 2'sini kapsayan G20 ülkelerinin liderleri, bu yılki 3 oturumluk toplantıda kapsamlı küresel ekonomik reformları ele alacak.

Bu yıl ilk kez "dönem başkanlığı" heyecanını yaşayan Hindistan'ın zirvede yeşil kalkınma, hızlandırılmış/kapsayıcı ve dirençli büyüme, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinde hızlandırılmış ilerleme, teknolojik dönüşüm ve dijital kamu altyapısı, 21. yüzyıl için çok taraflı kurumlar, kadın liderliğinde kalkınma gibi konuları öne çıkarması bekleniyor.

Ayrıca sürdürülebilir kalkınmanın yanı sıra gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki farkların azaltılması konusu da toplantıda gündeme getirilecek.

Hindistan'ın bir yılı aşkın dönem başkanlığında G20'de, çok taraflı kuruluşlardan gelişmekte olan ülkelere daha fazla borç, uluslararası borç yapısında reforma gitme, kripto para düzenlemeleri, enerji ve gıda güvenliğinde jeopolitik belirsizliklerin etkisi gibi konular ele alınacak.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin zirveye katılmayacak, Çin'i Başbakan Li Çiang, Rusya'yı ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov temsil edecek.

G20 İÇİN YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

G20 dolayısıyla Yeni Delhi'de havadan ve karadan güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

Zirve için 50 binden fazla polisin görev yaptığı belirtilirken, Hindistan Ulusal Güvenlik Muhafızlarının güvenliği sağlama hususunda polis kuvvetine destek verdiği bildirildi.

Zirvenin yapılacağı bölgede birçok cadde, sokak ve iş yeri 11 Eylül'e kadar kapatıldı. Ayrıca zirve sonuna kadar bazı bölgelerde seyahat kısıtlamaları uygulanacak.

Önlemlerin yanı sıra cadde ve sokaklarda trafik akışını sağlamaya çalışan polis, toplantının yapılacağı alana giden güzergahta bazı yolları bariyerlerle kapattı.

Yeni Delhi'de cadde ve sokaklar, kaldırım ve billboardlar zirve için "G20" başlığıyla süslendi, kavşaklara G20 üyesi ülkelerin bayrakları asıldı. Kent genelinde yolcu taşımacılığı yapan birçok taksi ve rikşa da G20 etiketleriyle donatıldı.

Zirveyi ulusal ve uluslararası çok sayıda medya kuruluşu yakından takip ediyor. Basın mensupları, Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki basın merkezinde zirvedeki gelişmeleri izleyicileri ve okuyucularına aktarıyor.

Etiketler : g20 liderler zirvesi narendra modi g20 ülkeleri afrika birliği
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