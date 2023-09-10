G20 Liderler Zirvesi devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 18'inci G20 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Mahatma Gandhi'nin anıt mezarını ziyaret etti.

Gün içerisinde Yeni Delhi Liderler Bildirisi'nin kabulü, kapanış oturumu ve dönem başkanlığı devir-teslim töreni gerçekleştirilecek.

Zirvenin üçüncü oturumuna iştirak edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşma yapması bekleniyor.

Erdoğan zirve kapsamında düzenlenecek olan uluslararası basın toplantısına da katılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan zirve kapsamında dünya liderleriyle de ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Erdoğan Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya ve Güney Kore liderleriyle görüştü.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Dünya Bankası Başkanı Banga'yı kabul eden Erdoğan Meksika, Endonezya, Güney Kore ve Avustralya liderleriyle de biraraya geldi.